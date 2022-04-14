Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась на 4 п. п., до 16,6%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ в первой декаде апреля снизилась до 16,58%, говорится в материалах Банка России, опубликованных 14 апреля.
По данным Центробанка, в первой декаде марта средняя максимальная ставка достигла рекордного значения за все время ведения статистики (со второй декады июля 2009 г.) — 20,51%. За вторую декаду марта этот показатель снизился до 19,81%, в следующие 10 дней — до 18,58%. На пиковой отметке в 15,63% ставка находилась в конце декабря 2014 г. после повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 17% годовых для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций. При ее определении по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. Сейчас в первую десятку по объемам рублевых депозитов физлиц входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф банк, МКБ и Совкомбанк.
Ранее банки стали резко повышать ставки по вкладам и накопительным счетам вслед за скачком ключевой ставки ЦБ 28 февраля. Тогда Сбербанк и ВТБ повысили максимальную ставку по вкладам до 21% (ранее 9,5% в Сбербанке и около 8% в ВТБ). Газпромбанк повысил доходность по накопительным счетам до 20,3% (ранее — около 6,5%), а Альфа-банк — до 20% годовых (ранее — около 8%). Максимальный процент по рублевым вкладам вырос до 11,1% в Россельхозбанке, до 21% — в банке «Открытие». Самая высокая ставка в Райффайзенбанке составляла 15% годовых, в Тинькофф банке — 18% (ранее 7%), в МКБ — 20%, а в Совкомбанке — до 23%.
28 февраля ЦБ внепланово повысил значение ключевой ставки, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, с 9,5 до 20% годовых, чтобы сдержать инфляцию на фоне западных санкций и снижения курса рубля. С 11 апреля ставка была понижена до 17% годовых. Решение отражает «изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», заявили в пресс-службе регулятора.