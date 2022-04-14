Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась на 4 п. п., до 16,6%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ в первой декаде апреля снизилась до 16,58%, говорится в материалах Банка России, опубликованных 14 апреля.

По данным Центробанка, в первой декаде марта средняя максимальная ставка достигла рекордного значения за все время ведения статистики (со второй декады июля 2009 г.) — 20,51%. За вторую декаду марта этот показатель снизился до 19,81%, в следующие 10 дней — до 18,58%. На пиковой отметке в 15,63% ставка находилась в конце декабря 2014 г. после повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 17% годовых для стабилизации ситуации на валютном рынке.



Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций. При ее определении по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. Сейчас в первую десятку по объемам рублевых депозитов физлиц входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф банк, МКБ и Совкомбанк.

