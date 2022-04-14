Reuters: Oreo, Nestle, Pepsi сталкиваются с давлением со стороны европейских сотрудников из-за России

Компании Nestle, PepsiCo и Mondelez (производитель Oreo) столкнулись с увольнениями и критикой со стороны персонала на Украине и в Восточной Европе из-за решения остаться на российском рынке, сообщают Reuters 14 апреля, ссылаясь на корпоративные сообщения и интервью с работниками.



Нарастающий кадровый активизм сопровождается неоднократными призывами со стороны Украины выйти за рамки действующих санкций и разорвать все коммерческие связи с Россией. Около 130 сотрудников компании Mondelez в Балтийском регионе направили петицию генеральному директору компании Дирку Ван де Путу с требованием прекратить бизнес в стране. В Nestle отметили, что неустановленное число украинских работников приняли решение уволиться и начали травлю компании в социальных сетях.