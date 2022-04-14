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    Reuters: Oreo, Nestle, Pepsi сталкиваются с давлением со стороны европейских сотрудников из-за России

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    3 комментария

    Компании Nestle, PepsiCo и Mondelez (производитель Oreo) столкнулись с увольнениями и критикой со стороны персонала на Украине и в Восточной Европе из-за решения остаться на российском рынке, сообщают Reuters 14 апреля, ссылаясь на корпоративные сообщения и интервью с работниками.

    Нарастающий кадровый активизм сопровождается неоднократными призывами со стороны Украины выйти за рамки действующих санкций и разорвать все коммерческие связи с Россией. Около 130 сотрудников компании Mondelez в Балтийском регионе направили петицию генеральному директору компании Дирку Ван де Путу с требованием прекратить бизнес в стране. В Nestle отметили, что неустановленное число украинских работников приняли решение уволиться и начали травлю компании в социальных сетях.

    Глава европейского бизнеса Nestle Марко Сеттембри отметил, что он был «опечален, услышав, что сотрудники уходят в отставку» и «глубоко обеспокоен тем, что сотрудники подвергаются издевательствам и угрозам» в социальных сетях. Представители компании также рассказали Reuters, что «сосредоточились на безопасности украинских коллег»: Nestle выплачивает людям зарплату в аванс, материально помогает с переездом и предлагает работу в компании в странах Европы.

    Nestle, PepsiCo и Mondelez — три крупнейших производителя продуктов питания в мире по рыночной капитализации. 9 марта компания PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков и в России. При этом в страну продолжат поставлять молочные продукты, детские смеси и детское питание.11 марта о приостановке поставок продукции в Россию заявили в Nestle. Исключением также стали товары первой необходимости: детское и специализированное питание, каши и лечебные корма для животных.

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    Комментарии (3)

    terraquo2
    Не долго этой пластинке играть. Когда кто-то идёт в конфликт с какой-то страной - это одна история, но когда с мировым капиталом ))) это всегда кончается печально!
    White Elk
    Nestle - тоже с небезупречной репутацией компания, в прошлом...
    vic_5e4cd1938d1a8
    "Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров" - актуальная книга для укропов
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