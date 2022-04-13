Володин: Если что-то случится с Медведчуком, отвечать придется Зеленскому

«Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США. Именно по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель. А Зеленский пытается представить его предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один. Все это понимают», — написал Володин 13 апреля в своем телеграм-канале.

Ранее супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с просьбой «предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения ее мужа», а к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану — посодействовать в этом.



О задержании народного депутата и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука стало известно накануне. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще 18 марта. Его обвиняют в госизмене. Политик ранее находился под домашним арестом, но с 27 февраля его местонахождение было неизвестно.



После новости о задержании президент Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что Медведчук не является гражданином России и «не имеет никакого отношения к специальной военной операции». По его словам, в Кремле также не знают, хочет ли политик сам участия Москвы в разрешении этой ситуации.



Согласно информации в СМИ, российский президент Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука. В интервью Independent политик подтвердил, что дружит с Путиным.

