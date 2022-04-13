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    Володин: Если что-то случится с Медведчуком, отвечать придется Зеленскому

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    3 комментария

    Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать, если с задержанным депутатом Виктором Медведчуком «что-то случится».

    «Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США. Именно по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель. А Зеленский пытается представить его предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один. Все это понимают», — написал Володин 13 апреля в своем телеграм-канале.

    Ранее супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с просьбой «предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения ее мужа», а к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану — посодействовать в этом.

    О задержании народного депутата и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука стало известно накануне. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще 18 марта. Его обвиняют в госизмене. Политик ранее находился под домашним арестом, но с 27 февраля его местонахождение было неизвестно.

    После новости о задержании президент Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что Медведчук не является гражданином России и «не имеет никакого отношения к специальной военной операции». По его словам, в Кремле также не знают, хочет ли политик сам участия Москвы в разрешении этой ситуации.

    Согласно информации в СМИ, российский президент Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука. В интервью Independent политик подтвердил, что дружит с Путиным.

    По одному делу с Медведчуком проходят бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин и экс-президент Петр Порошенко. Поводом для возбуждения дела стали поставки угля из Донецкой и Луганской Народных Республик.

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    Комментарии (3)

    Савва Морозов
    истезать и издеваться над 67-летним лидером крупной фракции в Раде - демократия по-окраински.
    xepnuminu
    дайте володину парабеллум.
    хватит портки протирать уже.

    зы. а чё там с кораблём?
    Денеб
    Ага! Сознался, нехороший человек!
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