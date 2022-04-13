Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в метро Нью-Йорка

Полиция задержала подозреваемого по делу о стрельбе в городском метро Нью-Йорка. Об этом вечером 13 апреля со ссылкой на местных правоохранителей сообщает CNN.



Ранее власти объявили, что считают подозреваемым 61-летнего афроамериканца Фрэнка Роберта Джеймса.



«Фонтанка» писала, что человек в жилете и противогазе открыл стрельбу по людям в метро Нью-Йорка утром во вторник, 12 апреля. По данным полиции, в качестве подозреваемого разыскивали темнокожего мужчину. Правоохранительные органы расследуют нападение в метро как теракт. Позднее стало известно, что в результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали около 30 человек.

