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    В результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали около 30 человек

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    3 комментария

    Сегодня в результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали порядка 30 человек. Неизвестный мужчина, устроивший стрельбу, скрылся с места преступления. Расследование ведут ФБР и полиция города. Мотивы нападавшего пока неизвестны, пишет 12 апреля «Коммерсантъ».

    Десять пострадавших получили огнестрельные ранения, пять находятся в критическом состоянии. Об этом сообщили власти города в ходе специально созванной пресс-конференции.

    Подозреваемый, которого описывают как невысокого темнокожего мужчину крупного телосложения в желто-зеленом строительном жилете, надел противогаз, поджег дымовую шашку и открыл огонь по людям, находившимся в поезде и на платформе. Затем он скрылся.

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    Комментарии (3)

    chip1
    Темнокожий это уже что то, а то бы на Россию все свалили!
    Дядя Бо
    Мы, живём в мире, где правит сила.
    Не разум.
    xepnuminu
    NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) —

    уже в Украине
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