В результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали около 30 человек

Сегодня в результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали порядка 30 человек. Неизвестный мужчина, устроивший стрельбу, скрылся с места преступления. Расследование ведут ФБР и полиция города. Мотивы нападавшего пока неизвестны, пишет 12 апреля «Коммерсантъ».

Десять пострадавших получили огнестрельные ранения, пять находятся в критическом состоянии. Об этом сообщили власти города в ходе специально созванной пресс-конференции.

Подозреваемый, которого описывают как невысокого темнокожего мужчину крупного телосложения в желто-зеленом строительном жилете, надел противогаз, поджег дымовую шашку и открыл огонь по людям, находившимся в поезде и на платформе. Затем он скрылся.