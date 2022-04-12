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    NYT: Несколько человек были расстреляны во время утреннего часа пик в нью-йоркской подземке

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    3 комментария

    Человек в жилете и противогазе открыл стрельбу по людям в метро Нью-Йорка утром 12 апреля. Об этом сообщает The New York Times.

    По предварительным данным, расстреляны пять человек, сообщил представитель правоохранительных органов. По его словам, полиция разыскивала мужчину в противогазе и оранжевом строительном жилете.

    Вызов о стрельбе на станции метро 36th Street поступил в 8:30 (15:30 мск), это время, когда на платформе собирается большое количество людей. Полиция также получила сообщение о задымлении на станции. Пресс-секретарь мэра Эрика Адамса отказался от комментариев, так как все данные пока предварительные.

    UPD: NYT уточнило информацию и передает данные о 13 пострадавших.

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    Комментарии (3)

    VKuser49193372
    Ага, вот и шутинг.
    Селф
    Зуб даю, что противогаз был российского производства, жилет бело-сине-красный, а в паузах между нажатием на курок стрелок орал Слава Путину)
    vic_5e4cd1938d1a8
    " ... все данные пока предварительные."
    Жилет, возможно, не оранжевый
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