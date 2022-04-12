NYT: Несколько человек были расстреляны во время утреннего часа пик в нью-йоркской подземке

Человек в жилете и противогазе открыл стрельбу по людям в метро Нью-Йорка утром 12 апреля. Об этом сообщает The New York Times.



По предварительным данным, расстреляны пять человек, сообщил представитель правоохранительных органов. По его словам, полиция разыскивала мужчину в противогазе и оранжевом строительном жилете.



Вызов о стрельбе на станции метро 36th Street поступил в 8:30 (15:30 мск), это время, когда на платформе собирается большое количество людей. Полиция также получила сообщение о задымлении на станции. Пресс-секретарь мэра Эрика Адамса отказался от комментариев, так как все данные пока предварительные.

