Newsweek: Полицейские Нью-Йорка расследуют нападение в метро как теракт

Нападение в метро в нью-йоркском Бруклине расследуется правоохранителями как террористический акт. Об этом 12 апреля сообщает Newsweek, ссылаясь на представителя департамента полиции города.
По данным издания, подозреваемый — темнокожий мужчина, который был одет в серую толстовку с капюшоном. Ранее стало известно, что на нем были противогаз и оранжевый строительный жилет.
Предположительно, когда злоумышленник сел в поезд, идущий на север, завязалась ссора, за ней последовал взрыв дымовой шашки. На следующей остановке началась стрельба. Предварительно, злоумышленник скрылся, выйдя на станции 36th Street, на данный момент он на свободе.
«Фонтанка» писала, что человек в жилете и противогазе открыл стрельбу по людям в метро Нью-Йорка утром 12 апреля. По данным New York Times, пострадали 13 местных жителей.