Newsweek: Полицейские Нью-Йорка расследуют нападение в метро как теракт

Нападение в метро в нью-йоркском Бруклине расследуется правоохранителями как террористический акт. Об этом 12 апреля сообщает Newsweek, ссылаясь на представителя департамента полиции города.



По данным издания, подозреваемый — темнокожий мужчина, который был одет в серую толстовку с капюшоном. Ранее стало известно, что на нем были противогаз и оранжевый строительный жилет.



Предположительно, когда злоумышленник сел в поезд, идущий на север, завязалась ссора, за ней последовал взрыв дымовой шашки. На следующей остановке началась стрельба. Предварительно, злоумышленник скрылся, выйдя на станции 36th Street, на данный момент он на свободе.

