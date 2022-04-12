«Новая газета» заявила, что сама нашла возможного нападавшего на Дмитрия Муратова

Объявившая о приостановке своей работы из-за предупреждений Роскомнадзора «Новая газета» опубликовала на своем сайте новый материал — о нападении на главного редактора издания Дмитрия Муратова. Как заявили журналисты 12 апреля, они знают имя предполагаемого агрессора.

На Муратова напали 7 апреля в центре Москвы — на Казанском вокзале. Главред «НГ» должен был уехать в Самару на поезде. Перед отправлением в вагон зашел мужчина, который объяснил проводнице, что пришел к пассажиру с места №14 – именно на него был куплен билет у Муратова. Агрессивно настроенный незнакомец вылил на него банку масляной краски с ацетоном. Видео с моментом нападения позже появилось в телеграм-канале, который называет себя сообществом «Союз Z десантников».



«Они (Нападавшие. — Прим. ред.) достоверно знали, каким поездом и в каком купе поедет объект атаки — при том, что право доступа к базе «Магистраль», где содержатся эти данные, имеют исключительно уполномоченные сотрудники правоохранительных органов. Предназначенная строго для служебного пользования база не попадает в руки случайных людей», — утверждает «Новая газета».

Издание считает, что на Муратова мог напасть Николай Т., которого главред «Новой» опознал по выложенным в Сети фото и видео. Еще во время учебы в МГУ тот основал организацию ветеранов боевых действий «Отвага» и сблизился с ультраправыми националистами. В 2011 году его избрали в центральный совет Союза десантников России. Через несколько лет он появляется в одном кадре на памятном мероприятии вместе с тогдашним главкомом ВДВ Владимиром Шамановым, который заявлял, что десантники не имеют «никакого отношения» к нападению на Муратова.

По мнению «Новой», оператором «акции» мог быть Илья М. Журналисты предполагают, что о его задержании и сообщали в МВД.

