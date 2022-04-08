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    Полиция задержала подозреваемого в нападении на главреда «Новой» Муратова на вокзале в Москве

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    Полиция задержала подозреваемого, облившего краской главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на Казанском вокзале в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 8 апреля сообщает ТАСС.

    «В настоящее время задержан подозреваемый, который облил красной краской журналиста. В настоящее время он находится в отделе полиции», — уточнил собеседник агентства.

    При этом сам Муратов, как позднее сообщила «Новая газета. Европа», уже прошел обследование врачей по прибытии в Самару. Медики диагностировали у него ожог глаз и конъюнктивы, при этом роговица оказалась цела.

    Напомним, что главный редактор «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов подвергся нападению в купе поезда Москва — Самара. Агрессивно настроенный незнакомец вылил на него банку масляной краски с ацетоном.

    Видео с моментом нападения позже появилось в телеграм-канале, который называет себя сообществом «Союз Z десантников».

    В полиции уточняли, что после нападения на Муратова ищут двоих.

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    Комментарии (16)

    Otkating
    Дикость.
    VKuser12174408
    Надеюсь, пару-тройку годиков этой гнили дадут. И напарнику.
    Pilat
    Ой сколько возмущения то.
    А если бы муратова привязали к столбу как в незалежной и битой бы его поучили жизни, поборники демократии были бы довольны?
    Парень заслужил награду - за гуманное обращение в врагами народа.
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