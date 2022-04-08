Полиция задержала подозреваемого в нападении на главреда «Новой» Муратова на вокзале в Москве

Полиция задержала подозреваемого, облившего краской главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на Казанском вокзале в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 8 апреля сообщает ТАСС.



«В настоящее время задержан подозреваемый, который облил красной краской журналиста. В настоящее время он находится в отделе полиции», — уточнил собеседник агентства.



При этом сам Муратов, как позднее сообщила «Новая газета. Европа», уже прошел обследование врачей по прибытии в Самару. Медики диагностировали у него ожог глаз и конъюнктивы, при этом роговица оказалась цела.

