Полиция задержала подозреваемого в нападении на главреда «Новой» Муратова на вокзале в Москве

Полиция задержала подозреваемого, облившего краской главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на Казанском вокзале в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 8 апреля сообщает ТАСС.
«В настоящее время задержан подозреваемый, который облил красной краской журналиста. В настоящее время он находится в отделе полиции», — уточнил собеседник агентства.
При этом сам Муратов, как позднее сообщила «Новая газета. Европа», уже прошел обследование врачей по прибытии в Самару. Медики диагностировали у него ожог глаз и конъюнктивы, при этом роговица оказалась цела.
Напомним, что главный редактор «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов подвергся нападению в купе поезда Москва — Самара. Агрессивно настроенный незнакомец вылил на него банку масляной краски с ацетоном.
Видео с моментом нападения позже появилось в телеграм-канале, который называет себя сообществом «Союз Z десантников».
В полиции уточняли, что после нападения на Муратова ищут двоих.