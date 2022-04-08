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    «Как и обещали». Нападение на Муратова показал «Союз Z десантников»

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    Видео с моментом нападения с краской на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова 7 апреля появилось в телеграм-канале, который называет себя сообществом памяти Павла Поповских. «Как и обещали», — пишут авторы.

    Запись размещена в телеграм-канале «Союз Z десантников». Он создан в 2019 году, до 24 февраля проявлял себя мало. На данный момент у канала менее 800 подписчиков. Павел Яковлевич Поповских, которому посвятило себя сообщество — бывший начальник разведки ВДВ. Он был основным обвиняемым в убийстве журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова. Поповских оправдан судом, он скончался в 2018 году.

    Ролик продолжительностью в несколько секунд снят на перроне вокзала. На кадрах окно вагона, через которое видно, как некто выплеснул красную краску на Муратова.

    Главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова облили краской в поезде Москва — Самара 7 апреля. По словам журналиста, жидкость в него плеснули с криком «Муратов, вот тебе за наших пацанов». В транспортной полиции ищут двоих мужчин — они вошли в поезд на Казанском вокзале, назвавшись провожающими.

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    Комментарии (7)

    allyouneedislove
    теперь ещё и провожающих запретят? бедные женщины будут вынуждены корячиться с сумками теперь? =/

    пора бы усиливать службу охраны на ж/д транспорте - а то сегодня ведро с краской, а завтра что-то пострашнее? =/
    неужели нельзя как в аэропорту поставить систему - заходишь в цилиндр, руки кладёшь на жёлтые круги, тебя быстренько проверяют сканером и свободен...
    xepnuminu
    модератор, думаешь к тебе не придут?

    хе-хе.
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