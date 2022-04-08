«Как и обещали». Нападение на Муратова показал «Союз Z десантников»

Видео с моментом нападения с краской на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова 7 апреля появилось в телеграм-канале, который называет себя сообществом памяти Павла Поповских. «Как и обещали», — пишут авторы.



Запись размещена в телеграм-канале «Союз Z десантников». Он создан в 2019 году, до 24 февраля проявлял себя мало. На данный момент у канала менее 800 подписчиков. Павел Яковлевич Поповских, которому посвятило себя сообщество — бывший начальник разведки ВДВ. Он был основным обвиняемым в убийстве журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова. Поповских оправдан судом, он скончался в 2018 году.