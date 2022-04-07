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    После нападения с краской на главреда «Новой» Муратова полиция ищет двоих

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    Обливший краской главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова действовал не один. В поезд Москва — Самара 7 апреля «прощаться» заходили двое.

    Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО, во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале в Москве двое мужчин в медицинских масках прошли в вагон, назвавшись проводнику провожающими.

    Затем один из них вошёл в купе к Муратову и выплеснул на него красную краску. Последствия показало издание «Новая газета. Европа». По словам журналиста, визитёр выплеснул жидкость с криком «Муратов, вот тебе за наших пацанов».

    Оба мужчины успели выбежать на платформу и затерялись среди пассажиров. Их ищут.

    «Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в транспортной полиции.

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    Комментарии (8)

    User12345
    Ищут, наверное, чтобы наградить!🤭
    serges1963
    а система распознаваничя лиц уже не работает в престольной?
    Профессор Тарантога
    Вяло ищет... Неохотно... С ленцой..... Найдёт навряд ли.......
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