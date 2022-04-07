После нападения с краской на главреда «Новой» Муратова полиция ищет двоих

Обливший краской главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова действовал не один. В поезд Москва — Самара 7 апреля «прощаться» заходили двое.



Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО, во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале в Москве двое мужчин в медицинских масках прошли в вагон, назвавшись проводнику провожающими.

Затем один из них вошёл в купе к Муратову и выплеснул на него красную краску. Последствия показало издание «Новая газета. Европа». По словам журналиста, визитёр выплеснул жидкость с криком «Муратов, вот тебе за наших пацанов».