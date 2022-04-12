«Зиганувшего» российского гонщика лишили лицензии в Италии

Автомобильный клуб Италии (ACI) лишил российского гонщика Артема Северюхина лицензии за жест, похожий на нацистское приветствие, после победы на этапе юниорского чемпионата Европы по картингу. Об этом пишет 12 апреля РИА Новости со ссылкой на представителя организации.
Поступок юного гонщика назвали «немыслимым и неприемлемым», а дело о лишении лицензии — «неизбежным».
«Артём продемонстрировал неуважение не только к общим ценностям, которые всегда вдохновляли любой вид спорта, но и к человечности, достоинству и гражданскому сосуществованию», — заявили в Автомобильном клубе Италии.
Напомним, Международная автомобильная федерация (FIA) открыла дисциплинарное дело в отношении российского гонщика. Северюхину 15 лет, он является победителем первенства РФ по картингу 2019 и 2020 годов.
Ранее в Российской автомобильной федерации открестились от оскандалившегося гонщика, заявив, что он выступает под флагом Италии.
Инцидент произошел после стартового этапа юниорского чемпионата Европы по картингу в Португалии. Во время церемонии награждения Северюхин ударил кулаком в область сердца, а потом вытянул руку вперёд. Этот жест, называемый «римским салютом», использовали члены гитлеровской Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Формально Северюхин выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию в связи со спецоперацией на Украине. Позже появилось видео с извинениями гонщика.