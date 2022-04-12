«Зиганувшего» российского гонщика лишили лицензии в Италии

Автомобильный клуб Италии (ACI) лишил российского гонщика Артема Северюхина лицензии за жест, похожий на нацистское приветствие, после победы на этапе юниорского чемпионата Европы по картингу. Об этом пишет 12 апреля РИА Новости со ссылкой на представителя организации.



Поступок юного гонщика назвали «немыслимым и неприемлемым», а дело о лишении лицензии — «неизбежным».



«Артём продемонстрировал неуважение не только к общим ценностям, которые всегда вдохновляли любой вид спорта, но и к человечности, достоинству и гражданскому сосуществованию», — заявили в Автомобильном клубе Италии.

