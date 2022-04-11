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    Российский гонщик отметил победу в Португалии нацистским приветствием

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    Победа российского гонщика Артема Северюхина на стартовом этапе чемпионата Европы по картингу в Португалии получилась смазанной из-за происшествия на награждении. Находясь на первой ступени пьедестала, 15-летний Артём Северюхин ударил кулаком в область сердца, а потом вытянул руку вперёд. Этот жест, называемый «римским салютом», использовали члены Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

    Формально Северюхин выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию в связи с военной спецоперацией на Украине.

    Момент попал в трансляцию, однако из официальных социальных сетей 11 апреля видео уже удалили. Кроме того, Международная автомобильная федерация удалила со своего сайта все публикации, связанные с итогами этапа, а в социальных сетях закрыла комментарии к новостям.

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    Комментарии (10)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Что ещё ждать от европы, тем более, если этот гонщик выступает за Италию
    274484967
    ну кто-то ещё имеет вопросы в стиле "а нас за что?". не "за что?", а "для чего?" - ну вот чтоб такого не было. ещё один перепутал пьедестал с трибуной... причём трибуной Муссолини...
    274620831
    Читал что у мальчика в роду были украинцы. Может быть передалось..
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