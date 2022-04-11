Российский гонщик отметил победу в Португалии нацистским приветствием

Победа российского гонщика Артема Северюхина на стартовом этапе чемпионата Европы по картингу в Португалии получилась смазанной из-за происшествия на награждении. Находясь на первой ступени пьедестала, 15-летний Артём Северюхин ударил кулаком в область сердца, а потом вытянул руку вперёд. Этот жест, называемый «римским салютом», использовали члены Национал-социалистической немецкой рабочей партии.



Формально Северюхин выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию в связи с военной спецоперацией на Украине.