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    «Я глуп и готов понести наказание». «Зиганувший» российский гонщик Северюхин попросил прощения

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    Гонщик Артём Северюхин выступил с публичными извинениями после того, как на награждении в Португалии вскинул руку, показав жест, похожий на нацистское приветствие. Видеосообщение опубликовала 11 апреля Российская автомобильная федерация в своих социальных сетях.

    «Меня зовут Артём Северюхин, и я хотел бы извиниться за произошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества. Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло всё остальное, я объяснить не могу. Я знаю, что виноват, знаю, что глуп, и готов понести наказание. Прошу понять меня в том, что я не поддерживал нацизм или фашизм этим жестом. У меня не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду или зрителей трансляции. Извините меня, пожалуйста», — сказал Северюхин.

    Ранее в Российской автомобильной федерации заявили, что Северюхину грозит пожизненная дисквалификация.

    Инцидент произошел после стартового этапа юниорского чемпионата Европы по картингу в Португалии. Во время церемонии награждения 15-летний Северюхин ударил кулаком в область сердца, а потом вытянул руку вперёд. Этот жест, называемый «римским салютом», использовали члены Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

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    Комментарии (16)

    ShkVAl
    Мог бы сказать, что под гладиатора косил…
    kоt-obormot
    Молодой просто, не понял, что его так соперники по команде - подставили на вылет... Это примерно как у балерин в пуанты стекла с гвоздями подсыпать.
    Зы. "Я так думаю"©
    Thunder
    Скоро так будут извиняться те самые 83% ZаVоенщиков - как когда-то извинялись прозревшие немецкие нацисты на трибунале
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