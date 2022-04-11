«Я глуп и готов понести наказание». «Зиганувший» российский гонщик Северюхин попросил прощения

Гонщик Артём Северюхин выступил с публичными извинениями после того, как на награждении в Португалии вскинул руку, показав жест, похожий на нацистское приветствие. Видеосообщение опубликовала 11 апреля Российская автомобильная федерация в своих социальных сетях.



«Меня зовут Артём Северюхин, и я хотел бы извиниться за произошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества. Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло всё остальное, я объяснить не могу. Я знаю, что виноват, знаю, что глуп, и готов понести наказание. Прошу понять меня в том, что я не поддерживал нацизм или фашизм этим жестом. У меня не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду или зрителей трансляции. Извините меня, пожалуйста», — сказал Северюхин.

