«Зиганувшему» российскому гонщику грозит пожизненная дисквалификация

Международная автомобильная федерация (FIA) возбудила дело в отношении гонщика Артёма Северюхина, который использовал жест, похожий на нацистский, на награждении после соревнований в Португалии.



«Международная автомобильная федерация подтверждает, что начала незамедлительное расследование по поводу неприемлемого поведения Артёма Северюхина во время подиумной церемонии категории ОК на первом этапе чемпионата Европы по картингу на международном картодроме «Алгарве» в Портимане. ФИА в ближайшее время проинформирует о дальнейших шагах по данной ситуации», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте федерации 11 апреля.

