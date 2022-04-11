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    «Зиганувшему» российскому гонщику грозит пожизненная дисквалификация

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    Международная автомобильная федерация (FIA) возбудила дело в отношении гонщика Артёма Северюхина, который использовал жест, похожий на нацистский, на награждении после соревнований в Португалии.

    «Международная автомобильная федерация подтверждает, что начала незамедлительное расследование по поводу неприемлемого поведения Артёма Северюхина во время подиумной церемонии категории ОК на первом этапе чемпионата Европы по картингу на международном картодроме «Алгарве» в Портимане. ФИА в ближайшее время проинформирует о дальнейших шагах по данной ситуации», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте федерации 11 апреля.

    Как заявила в свою очередь пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова, гонщику грозит пожизненная дисквалификация.

    «Там уже всё с карьерой. FIA рассматривает пожизненный дисквал, команда контракт уже расторгла», — написала Мельникова, общаясь с подписчиками в своем телеграм-канале.

    Ранее в Российской автомобильной федерации открестилась от оскандалившегося гонщика, заявив, что он выступает под флагом Италии.

    Инцидент произошел после стартового этапа юниорского чемпионата Европы по картингу в Португалии. Во время церемонии награждения Северюхин ударил кулаком в область сердца, а потом вытянул руку вперёд. Этот жест, называемый «римским салютом», использовали члены гитлеровской Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Формально Северюхин выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию в связи со спецоперацией на Украине.

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    Комментарии (13)

    274603761
    Поисковиком пользоваться умеете?
    aborigenSPB
    Вопрос к Фонтанке: почему не выложено видео? Может, действительно, там не было никакого фашистского приветствия?
    А, просто, какому-то особо рьяному патриоту что-то показалось???
    Савва Морозов
    там не видят, тут - увидели.
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