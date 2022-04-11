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    В Российской автомобильной федерации заявили, что разбираться с «зиганувшим» гонщиком Северюхиным должны в Италии

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    В Российской автомобильной федерации заявили, что гонщик из РФ Артём Северюхин, прославившийся нацистским приветствием после победы на стартовом этапе чемпионата Европы по картингу, выступал под флагом Италии, и именно эта страна теперь должна проводить разбирательство.

    «В Российской автомобильной федерации обязательно все инциденты со спортсменами изучаются, и, конечно, этот тоже будет изучаться. Только вы должны понимать, что спортсмен выступал по итальянской лицензии. Это означает, что меры к нему сейчас будет принимать итальянская федерация. В Международном спортивном кодексе Международной автомобильной федерации чётко прописано, что спортсмен, получая лицензию, принимает спортивное гражданство этой федерации. Поэтому основные права на какие-то действия находятся у итальянской федерации», — сообщает 11 апреля издание «Подъём» со ссылкой на представителя РАФ.

    При этом глава Российской автомобильной федерации подчеркнул, что смысл жеста до конца не ясен.

    «Фонтанка» писала, что российский картингист Артём Северюхин, выиграв стартовый этап чемпионата Европы в Португалии, во время церемонии награждения ударил кулаком в область сердца, а потом вытянул руку вперёд. Этот жест, называемый «римским салютом», использовали члены Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Формально Северюхин выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию в связи со спецоперацией на Украине.

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    Комментарии (4)

    Dmitry Antonov
    А что по этому поводу думает товарищ Бастрыкин?
    А13579
    Потомки Муссолини разберутся, небось ещё и наградят…
    Человек без лица
    Непатриотичная какая-то федерация, парнишка наш, скрепный..........
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