В Российской автомобильной федерации заявили, что разбираться с «зиганувшим» гонщиком Северюхиным должны в Италии

В Российской автомобильной федерации заявили, что гонщик из РФ Артём Северюхин, прославившийся нацистским приветствием после победы на стартовом этапе чемпионата Европы по картингу, выступал под флагом Италии, и именно эта страна теперь должна проводить разбирательство.



«В Российской автомобильной федерации обязательно все инциденты со спортсменами изучаются, и, конечно, этот тоже будет изучаться. Только вы должны понимать, что спортсмен выступал по итальянской лицензии. Это означает, что меры к нему сейчас будет принимать итальянская федерация. В Международном спортивном кодексе Международной автомобильной федерации чётко прописано, что спортсмен, получая лицензию, принимает спортивное гражданство этой федерации. Поэтому основные права на какие-то действия находятся у итальянской федерации», — сообщает 11 апреля издание «Подъём» со ссылкой на представителя РАФ.

