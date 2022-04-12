В МВД пообещали не наказывать граждан Украины, ДНР и ЛНР за нарушение режима пребывания в России

Граждане Украины, ДНР и ЛНР, которые находятся на территории России с нарушением установленных правил пребывания, могут урегулировать свое правовое положение. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк 12 апреля сообщает «МВД-Медиа».



«В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время многие граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик ограничены в возможности выезда за пределы Российской Федерации и находятся на территории России с нарушением установленных правил пребывания. В целях урегулирования своего правового положения в РФ они могут обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу постановки на миграционный учет по месту пребывания, продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации или оформления разрешительных документов на проживание», — пояснили в полиции.

