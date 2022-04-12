    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-з

    765мм

    68%

    Подробнее
    usd79.16eur85.98
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    В МВД пообещали не наказывать граждан Украины, ДНР и ЛНР за нарушение режима пребывания в России

    2261
    4 комментария

    Граждане Украины, ДНР и ЛНР, которые находятся на территории России с нарушением установленных правил пребывания, могут урегулировать свое правовое положение. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк 12 апреля сообщает «МВД-Медиа».

    «В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время многие граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик ограничены в возможности выезда за пределы Российской Федерации и находятся на территории России с нарушением установленных правил пребывания. В целях урегулирования своего правового положения в РФ они могут обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу постановки на миграционный учет по месту пребывания, продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации или оформления разрешительных документов на проживание», — пояснили в полиции.

    Также в МВД отметили, что к таким лицам меры административного воздействия за нарушение режима пребывания (проживания) применяться не будут. Кроме того, гражданам Украины, ДНР и ЛНР предоставлена возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по удостоверяющим личность документам с истекшим сроком действия», — уточнила официальный представитель МВД РФ.

    Напомним, что, по данным ООН, Украину с начала спецоперации покинули более 4,5 млн беженцев. «Фонтанка» рассказывала и показывала, как поезд с беженцами 10 апреля встречали в Тихвине.

    О том, как инспекторам ГИБДД рекомендовали относиться к нарушению правил дорожного движения гражданами ЛНР и ДНР на российских дорогах, читайте в нашем материале.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Савва Морозов
    таки и бандерики - украина. осторожнее надо.
    266161435
    "...Напомним, что, по данным ООН, Украину с начала спецоперации покинули более 4,5 млн беженцев. «Фонтанка» рассказывала и показывала, как поезд с беженцами 10 апреля встречали в Тихвине..."
    написали, что как-будто эти 4,5 млн приехали в Россию. не позорились бы уже, фонтанка.
    Свободу Лёхе!
    "..., могут урегулировать свое правовое положение." Через.. военкомат? )
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний