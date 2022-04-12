В МВД пообещали не наказывать граждан Украины, ДНР и ЛНР за нарушение режима пребывания в России

Граждане Украины, ДНР и ЛНР, которые находятся на территории России с нарушением установленных правил пребывания, могут урегулировать свое правовое положение. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк 12 апреля сообщает «МВД-Медиа».
«В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время многие граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик ограничены в возможности выезда за пределы Российской Федерации и находятся на территории России с нарушением установленных правил пребывания. В целях урегулирования своего правового положения в РФ они могут обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу постановки на миграционный учет по месту пребывания, продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации или оформления разрешительных документов на проживание», — пояснили в полиции.
Также в МВД отметили, что к таким лицам меры административного воздействия за нарушение режима пребывания (проживания) применяться не будут. Кроме того, гражданам Украины, ДНР и ЛНР предоставлена возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по удостоверяющим личность документам с истекшим сроком действия», — уточнила официальный представитель МВД РФ.
Напомним, что, по данным ООН, Украину с начала спецоперации покинули более 4,5 млн беженцев. «Фонтанка» рассказывала и показывала, как поезд с беженцами 10 апреля встречали в Тихвине.
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