ООН: Украину с начала спецоперации покинули более 4,5 млн беженцев

Свыше 4,5 млн жителей Украины стали беженцами и покинули страну с 24 февраля — дня начала российской спецоперации. Об этом 10 апреля сообщает Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.



По последним данным, большинство из них отправились в Польшу (2,593,902 человек), также люди бегут в Румынию (686,232), Венгрию (419,101), Молдавию (410,882), Россию (404,418), Словакию (314,485) и Белоруссию (19,096).



«Фонтанка» писала, что утром в воскресенье более 600 беженцев из Мариуполя поездом приехали в Ленобласть. Их разместили в пансионате «Царицыно озеро» в Тихвинском районе.

