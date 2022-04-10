Беженцев с Украины встретили в Тихвине. Их накормят и разместят в пансионате

Поезд с украинскими беженцами прибыл рано утром на вокзал в Тихвине. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.
Всего приехали более 600 человек. Их встречали спасатели и волонтеры.
«Людей выводили с вокзала небольшими группами и сразу распределяли по автобусам. С вокзала уезжали по три таких за раз, каждую группу сопровождали две машины ДПС. На месте были МЧС, полиция, сотрудники ГИБДД, скорая помощь и волонтеры», — рассказал очевидец изданию 47news.
Беженцев временно разместят в пансионате «Царицыно озеро» в Тихвинском районе. Людей обеспечивают питанием, предметами гигиены, одеждой, желающим помогут с трудоустройством.
«Необходимо помнить, что беженцы прибыли к нам непосредственно из района боевых действий (из Мариуполя. — Прим. ред.), они многое пережили, наша задача — успокоить, помочь, дать людям почувствовать себя в безопасности», — цитирует 47news губернатора Александра Дрозденко.