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    Число погибших при взрыве газа в Ступино увеличилось до шести. Трое из них — дети

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    При взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино погибло шесть человек, включая троих детей. Об этом 11 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

    Ранее сообщалось, что при взрыве погибли двое, а пострадали пятеро. Их госпитализировали: двоих в состоянии средней степени тяжести, одного в удовлетворительном, одного в тяжелом, еще одного в крайне тяжелом.

    «Фонтанка» писала, что взрыв бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино произошел рано утром 11 апреля. Позднее появилось видео, снятое сразу после инцидента.

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