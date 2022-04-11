Число погибших при взрыве газа в Ступино увеличилось до шести. Трое из них — дети

При взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино погибло шесть человек, включая троих детей. Об этом 11 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.



Ранее сообщалось, что при взрыве погибли двое, а пострадали пятеро. Их госпитализировали: двоих в состоянии средней степени тяжести, одного в удовлетворительном, одного в тяжелом, еще одного в крайне тяжелом.



«Фонтанка» писала, что взрыв бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино произошел рано утром 11 апреля. Позднее появилось видео, снятое сразу после инцидента.

