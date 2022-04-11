В подмосковном минздраве уточнили число пострадавших и госпитализированных после взрыва газа в Ступино

«В результате происшествия в Ступино два человека погибли, пять пострадали. Они были госпитализированы в Ступинскую больницу — два в состоянии средней степени тяжести, один — в удовлетворительном, один в тяжелом, еще один — в крайне тяжелом», — сообщает 11 апреля «Интерфакс» со ссылкой на областной минздрав.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в настоящее время в доме проводят замеры, чтобы убедиться, что он не является аварийным. «Сейчас проведем оперативный штаб и обязательно будем вас информировать. Все, что касается размещения, обеспечим», — пообещал глава Подмосковья жильцам пострадавшего дома в Ступино.

