В подмосковном минздраве уточнили число пострадавших и госпитализированных после взрыва газа в Ступино

«В результате происшествия в Ступино два человека погибли, пять пострадали. Они были госпитализированы в Ступинскую больницу — два в состоянии средней степени тяжести, один — в удовлетворительном, один в тяжелом, еще один — в крайне тяжелом», — сообщает 11 апреля «Интерфакс» со ссылкой на областной минздрав.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в настоящее время в доме проводят замеры, чтобы убедиться, что он не является аварийным. «Сейчас проведем оперативный штаб и обязательно будем вас информировать. Все, что касается размещения, обеспечим», — пообещал глава Подмосковья жильцам пострадавшего дома в Ступино.
Тем временем очевидцы поделились в соцсетях подробностями произошедшего. В частности, они отмечают, что все службы оперативно прибыли к месту ЧП, а люди из соседних домов также бросились на помощь пострадавшим.
«Фонтанка» писала, что взрыв бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино произошел рано утром 11 апреля. Позднее появилось видео, снятое сразу после взрыва.