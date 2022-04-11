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    В подмосковном минздраве уточнили число пострадавших и госпитализированных после взрыва газа в Ступино

    В минздраве Московской области уточнили число госпитализированных после взрыва газа в жилом доме в Ступино: по данным ведомства, в больнице сейчас находятся пять человек.

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    «В результате происшествия в Ступино два человека погибли, пять пострадали. Они были госпитализированы в Ступинскую больницу — два в состоянии средней степени тяжести, один — в удовлетворительном, один в тяжелом, еще один — в крайне тяжелом», — сообщает 11 апреля «Интерфакс» со ссылкой на областной минздрав.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в настоящее время в доме проводят замеры, чтобы убедиться, что он не является аварийным. «Сейчас проведем оперативный штаб и обязательно будем вас информировать. Все, что касается размещения, обеспечим», — пообещал глава Подмосковья жильцам пострадавшего дома в Ступино.

    Тем временем очевидцы поделились в соцсетях подробностями произошедшего. В частности, они отмечают, что все службы оперативно прибыли к месту ЧП, а люди из соседних домов также бросились на помощь пострадавшим.

    «Фонтанка» писала, что взрыв бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино произошел рано утром 11 апреля. Позднее появилось видео, снятое сразу после взрыва.

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