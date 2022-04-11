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    Взрыв газа случился в Ступино, сообщается о погибшем и раненых

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    В городском округе Ступино в Московской области 11 апреля в 05:54 взорвался бытовой газ в жилом доме.

    Скриншот из сообщества »<a href="https://vk.com/stupinskiy" class="io-leave-page _" target="_blank">Ступино</a>» «ВКонтакте»
    Скриншот из сообщества »Ступино» «ВКонтакте»
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    «Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в многоквартирном жилом доме в Ступино. Информация о пострадавших уточняется», — сообщается на сайте региональной прокуратуры.

    Голос Ступино

    «Москва 24» со ссылкой на на пресс-службу МЧС передает, что, по предварительной информации, один человек погиб, пятеро пострадали.

    Взрыв случился, предположительно, на четвертом этаже пятиэтажного дома, после него начался пожар. На четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, частично разрушены внутренние перегородки двух квартир, местами выбило окна и перекосило стены.

    Скриншот из сообщества »<a href="https://vk.com/stupinskiy" class="io-leave-page _" target="_blank">Ступино</a>» «ВКонтакте»
    Скриншот из сообщества »Ступино» «ВКонтакте»

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    Комментарии (1)

    vamingo
    "Взрыв", "Пожар"...
    Редактор фонтани то ли опоздал на работу, то ли не проснулся еще. "Здесь вам не тут", не принято у нас вещи называть своими именами!
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