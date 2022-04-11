Взрыв газа случился в Ступино, сообщается о погибшем и раненых

В городском округе Ступино в Московской области 11 апреля в 05:54 взорвался бытовой газ в жилом доме.

«Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в многоквартирном жилом доме в Ступино. Информация о пострадавших уточняется», — сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Москва 24» со ссылкой на на пресс-службу МЧС передает, что, по предварительной информации, один человек погиб, пятеро пострадали.



Взрыв случился, предположительно, на четвертом этаже пятиэтажного дома, после него начался пожар. На четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, частично разрушены внутренние перегородки двух квартир, местами выбило окна и перекосило стены.