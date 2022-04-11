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    При взрыве в Подмосковье погибли двое, в том числе ребёнок. Появилось видео, снятое сразу после взрыва

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    МЧС уточнило число жертв и пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ступино (Московская область) 11 апреля. Медики диагностировали у раненых черепно-мозговые травмы и переломы. Возбуждено уголовное дело.

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    «По последней информации, семь пострадавших, в том числе двое погибших. Для разборки конструкций и ликвидации последствий к месту событий направлены специалисты отрядов «Центроспас» и "Лидер", — цитирует ТАСС представителя МЧС.

    По данным источника ТАСС в экстренных службах, один из погибших — 12-летний ребёнок. Среди пострадавших тоже есть ребёнок. Предварительной причиной называют утечку газа из-за неисправности газового оборудования.

    В группе «Голос Ступино» «ВКонтакте» появилось видео первых минут после взрыва.

    Из здания эвакуировали 60 человек, в том числе 10 детей. Для них организован пункт временного размещения в местном доме культуры. Под завалами людей предположительно нет. На месте работают 119 человек и 28 единиц техники.

    Из-за взрыва, как уже писала «Фонтанка», на четвёртом и пятом этажах обрушились внешние панели, на четвертом этаже рухнули внутренние перегородки двух квартир. Местами выбиты окна.

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    Комментарии (3)

    274580688
    ничего себе, это ж какую концентрацию газа надо набрать, чтобы так вынесло два этажа? там же воняло газом на весь дом, небось, перед взрывом? есть тут взрывотехники?
    Бидон Абамкович
    Хлопок же.в россии взрывы запрещены.
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