При взрыве в Подмосковье погибли двое, в том числе ребёнок. Появилось видео, снятое сразу после взрыва

МЧС уточнило число жертв и пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ступино (Московская область) 11 апреля. Медики диагностировали у раненых черепно-мозговые травмы и переломы. Возбуждено уголовное дело.
«По последней информации, семь пострадавших, в том числе двое погибших. Для разборки конструкций и ликвидации последствий к месту событий направлены специалисты отрядов «Центроспас» и "Лидер", — цитирует ТАСС представителя МЧС.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, один из погибших — 12-летний ребёнок. Среди пострадавших тоже есть ребёнок. Предварительной причиной называют утечку газа из-за неисправности газового оборудования.
В группе «Голос Ступино» «ВКонтакте» появилось видео первых минут после взрыва.
Из здания эвакуировали 60 человек, в том числе 10 детей. Для них организован пункт временного размещения в местном доме культуры. Под завалами людей предположительно нет. На месте работают 119 человек и 28 единиц техники.
Из-за взрыва, как уже писала «Фонтанка», на четвёртом и пятом этажах обрушились внешние панели, на четвертом этаже рухнули внутренние перегородки двух квартир. Местами выбиты окна.