«Возим под честное слово». Черный рынок ломит цены на запретные в РФ iPhone и Samsung

Эмин Джафаров/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Поклонники iPhone и Samsung этой весной не находят себе места от тоски. Мало того, что из-за спецоперации на Украине Apple заявила об уходе из страны, закрыла на сутки магазины и до последнего не хотела показывать россиянам презентацию своих долгожданных новинок iPhone 13 Pro, SE 2022 и Mac Studio. В итоге нового бюджетного IPhone SE, как и Samsung S22, официально в продаже в Петербурге нет вовсе. Но все это великолепие есть на черном рынке.

Умножили на ноль

По запросу «iPhone SE 2022 купить» поисковик выдает предложений чуть больше, чем ноль: эта модель поступила в продажу куда угодно, но только не в Россию. Смартфон в базовой конфигурации с памятью в 64 ГБ в США продается за 430 долларов. Версию с памятью 128 ГБ оценили в 480 долларов и на 256 ГБ в 580 долларов. В Европе они дороже: в Финляндии SE 2022 с объемом памяти 64 Гб можно купить за 528,48 евро, с памятью на 256 ГБ — за 698,4.

Но «серому» рынку ни законы, ни санкции не писаны. Как неведома и логика ценообразования. Потолок цен на Iphone SE 2022 упирается в 120 тысяч. При том, что даже если везти самые дорогие модели из Финляндии, в пересчете на актуальный курс ЦБ за этот телефон с 256 Мб памяти выходит около 57 тысяч. Самый дешевый — 42 тысячи. Если из США, то, естественно, еще дешевле — вплоть до 32 тысяч рублей. Но это лишь в теории.

«В наличии нет, но можно заказать»

На сайтах объявлений надо покопаться — как и полагается на качественной барахолке. Среди кучи заявок «для привлечения внимания», стоит искать те, что публикуют реальные продавцы новеньких недоступных для России телефонов.

Попасть слету в того, кто готов рискнуть и привезти мобилку из «заграницы» невозможно. Авторы многих объявлений на звонки просто не отвечают, либо признаются, что привезти ничего не могут, а «объявление поставили для ассортимента». Но стоит только подналечь, и удача улыбнется.

В Самаре белый SE 2022 с памятью 256Gb предлагают за 89,9 тысяч рублей. По предоплате доставить мобилку обещают в течение 1–2 дней. «Правда, сейчас смартфонов в наличии нет, но можно заказать», — ответил корреспонденту «Фонтанки» приветливый продавец.



Москвич Роман обещает привезти iPhone SE 2022 с памятью на 64 гигабайта из Германии за «скромные» 69 тысяч рублей. «Возим под честное слово: предоплату вносить не надо, но вам нужно быть уверенной, что вы точно его выкупите. Задержек на таможне еще не было — у нас все каналы отлажены, возим не первый год. Привезем за две недели или даже раньше. Дорого, потому что в Европе айфоны дороже, чем в США. В Америке они самые дешевые, потому что их там производят. Ну и вы попробуйте сейчас привезти что-нибудь из США. В Европе айфон минимум 550 евро стоит плюс за доставку нужно будет заплатить».

Житель Тюмени Александр возит айфоны из Казахстана, причем одну партию уже доставил и распродал 5 апреля.

«Друг ездит по делам в Казахстан, может по пути прихватить. Новую партию привезет через неделю. Проблем на границе не возникает — возим малыми партиями по три штуки. Предоплаты не надо — если вы не возьмете, кому-нибудь другому продадим».

Смартфон с памятью 64 гб Александр продает за 74 тысячи рублей. С увеличением объема хранилища цена возрастает на 10 тысяч.



Петербурженка Дарья готова привезти из Финляндии неограниченное количество айфонов. Единственное условие — чтобы не остаться с ведром невыкупленных смартфонов на руках девушка просит внести предоплату.

Дарья объяснила, как формируется цена: «Рассчитывается из стоимости телефона в магазине по курсу евро+ стоимость таможенной пошлины за вывоз (30% от стоимости товара)+ процент за доставку. Будет дешевле, если возьмете телефон без коробки — это позволит сэкономить на растаможке».

Для Дарьи, по ее словам, это будет первая попытка провезти SE через границу — в конце апреля она собирается в Финляндию по делам, и готова прихватить мобилки по пути.

Муторно, прибыльно. Но это не точно

Услуга по доставке настольного компьютера Mac Studio, также анонсированного компанией Apple 8 марта и недоступного для россиян, на сером рынке не так популярна, как в случае со смартфонами, предложений ощутимо меньше. Не исключено, что это объясняется его габаритами — попробуйте провезти либо 10 мобилок, растолкав их по карманам, либо дуру весом под 3 кг. Муторно, тяжело, неудобно. Зато и заработать на нем можно больше, чем на телефоне. При анонсированной производителем цене в 1999 долларов челноки готовы привезти требуемое, запросив за товар за 350 тысяч рублей в случае Mac Studio Max и 550 в случае Mac Studio Ultra.



Есть еще одно НО, и оно ставит под удар всю авантюру.

«Будет доставка или нет, я вам точно смогу сказать только к середине мая. Проблемы возникли, и не только с логистикой: может случиться так, что гражданам России в Европе просто не будут продавать, там у них законы такие вышли», — объяснил корреспонденту «Фонтанки» автор объявления, собиравшийся возить «маки» за 319 тысяч рублей.

Петербуржец по имени Глеб обещает привезти технику прямо из США. «Доставка около 2 недель (не считая доставку от Apple). Работаю по полной предоплате. Никаких проблем с продажей россиянам нет. На границе спокойно пропускают. Маки стабильно привожу раз в 2 недели», — рассказал Глеб «Фонтанке». Правда, на вопрос, как он планирует пересекать океан, предпочел отшутиться, мол, информация секретная.

Есть объявление от добровольца, который готов продать за 350 тысяч «Мак студио», привезенный из Дубая. Увы, на заявку журналиста «Фонтанки» он не ответил.

«Включаю Первый канал и плачу со своими идеями»

Единственное, с чем кисло, так это с новым дисплеем Apple Studio Display. На популярном сайте объявлений только один человек заявлялся 24 марта с услугой по его доставке. Нижегородец Сергей Бунегин намеревался собирать предзаказы и даже развозить мониторы по стране лично. «В кратчайшие сроки привезу любую комплектацию этих маков по снисходительным ценам. От 200 тысяч рублей за минимальную версию».



Но де факто мечты о дисплее на сегодняшний день придется отложить.

«Нет возможности его привезти: в ручную кладь его взять невозможно по габаритам, билеты с багажом сейчас нереально дорогие — вряд ли вы захотите брать дисплей за 900 тысяч рублей. Нет ли других идей, как привезти? Пока что я включаю первый канал и плачу со своими идеями. Запрещены же все перевозки грузов дороже чем 750 евро. А все, что представила компания Apple на презентации, подпадает под этот потолок, кроме SE, но он не нужен никому из моих заказчиков», — печалится Сергей.

В начале марта компания Samsung также приостановила поставку в Россию всех товаров, в том числе смартфонов, чипов и бытовой техники. Причем причину заморозки назвали связанной с «текущими геополитическими событиями», но не с санкциями, а с физической невозможностью отправки.

Так или иначе, флагман Samsung смартфон S22 в продаже в российских магазинах в апреле не найти, а на официальном сайте компании под моделью телефона висит плашка «Скоро в продаже». На сайтах ретейлеров такие телефоны — даже с ценами найти можно, но купить — никак. Самая простая версия со 128 гб выставлена за 85 тысяч, 256 Гб — 90 тысяч, а топовая Ultra — за 140 тысяч.

