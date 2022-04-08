ЦБ понизил официальный курс доллара и евро примерно на полтора рубля

Регулятор понизил курс доллара на 1,4 рубля — с 76,25 до 74,85 рубля. Евро будет стоить в выходные на 1,6 рубля меньше — 81,71 рубля.



Тем временем курсы валют на бирже вновь подросли: доллар — до 75,8 рубля, евро — до 82,2. Чуть более чем час назад они упали до 71,6 и 77,5 рубля соответственно.



Заметное падение курсов валют к рублю наблюдается второй день. Это говорит об очень сильной волатильности на рынке. В чем причины резкого укрепления рубля и почему это не сулит ничего хорошего, рассказала «Фонтанке» главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

