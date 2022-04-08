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    «Укрепление не является долгосрочным». Аналитики удивляются стремительно растущему рублю

    У сильного укрепления рубля, наблюдаемого последние пару дней, есть две основные причины, объяснила 8 апреля «Фонтанке» главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Ничего хорошего для рынка в таком резком росте нет. Так что, может, и к лучшему, что тренд обещает быть краткосрочным.

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    «Одно объяснение [происходящего с рублем] — у экспортеров по-прежнему большая экспортная выручка. Второе — клиенты банков конвертируют валюту и выходят в рубли», — говорит Орлова. От валюты в том числе избавляются клиенты банков, попавших под санкции.

    Радоваться таким стремительным изменениям не стоит, поскольку они говорят об очень сильной волатильности. По мнению экономиста, экономически неоправданно, что рубль сейчас крепче, чем в феврале.

    ЦБ отреагировал на это внеочередным снижением ключевой ставки с 20% до 17% годовых и объявил о возможности дальнейшего снижения. Но есть основания полагать, что такой экстраординарно крепкий рубль с нами ненадолго. «В моих глазах это укрепление не является долгосрочным. Сейчас клиенты отконвертируют валюту, и экспортная выручка начнет сокращаться», — отмечает Орлова.

    Сейчас доллар стоит на Мосбирже 71,6 рубля, евро — 77,5 рубля, и это удивительный курс, считает аналитик. На каком уровне он вскоре стабилизируется, предсказать невозможно. Российский рынок сегодня находится на ручном управлении, все будет зависеть от действий регулятора.

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    Комментарии (31)

    Алик-1
    Вся проблема, что четверть века эти иксперты прогнозировали как снизится рубль, приводили причины почему он упал и почему такое полезно для экономики. Рост курса рубля ими воспринимается аномалией, они в растерянности. Особенно ища ответы в болтовне финансовых «авторитетов», тех самых, которые усиленно добивают экономику Запада
    Om5
    Возвращения доллара к 70 рублям мы дождались. осталось дождаться, когда по этому курсу его начнут продавать.
    случайный_5e4ce4e84d5e3
    другие аналитики подтянули к этому усатого, типа скоро все там закончится, и из-за этого позитив, на самом деле бакс будет 90 через 10 дней
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