«Укрепление не является долгосрочным». Аналитики удивляются стремительно растущему рублю

«Одно объяснение [происходящего с рублем] — у экспортеров по-прежнему большая экспортная выручка. Второе — клиенты банков конвертируют валюту и выходят в рубли», — говорит Орлова. От валюты в том числе избавляются клиенты банков, попавших под санкции.



Радоваться таким стремительным изменениям не стоит, поскольку они говорят об очень сильной волатильности. По мнению экономиста, экономически неоправданно, что рубль сейчас крепче, чем в феврале.



ЦБ отреагировал на это внеочередным снижением ключевой ставки с 20% до 17% годовых и объявил о возможности дальнейшего снижения. Но есть основания полагать, что такой экстраординарно крепкий рубль с нами ненадолго. «В моих глазах это укрепление не является долгосрочным. Сейчас клиенты отконвертируют валюту, и экспортная выручка начнет сокращаться», — отмечает Орлова.

