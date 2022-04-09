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    Ferrero отзывает с рынка в России продукты Kinder, произведённые в бельгийском Арлоне

    Ferrero добровольно отзывает с рынка в России продукты Kinder, произведенные с 1 июня 2021 года по 08 апреля 2022 года на фабрике в бельгийском городе Арлон. В связи с обнаружением на фабрике сальмонеллы на время расследования ее работа приостановлена, сообщили 9 апреля в пресс-службе итальянской кондитерской компании.

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    Компания отзывает яйца Kinder Сюрприз Maxi из молочного шоколада c молочным внутренним слоем и игрушкой внутри (100 г), конфеты Kinder Sсhoko-Bons (125 и 46 г) из молочного шоколада с молочно-ореховой начинкой, а также новогодние наборы, в состав которых входит Kinder Sсhoko-Bons. В компании отметили, что оповестили всех партнеров, продукция блокируется на складах и изымается из торговых точек.

    Все остальные продукты Kinder, произведённые на других фабриках Ferrero, в том числе фабрики Ferrero во Владимирской области (с. Ворша, Собинский район), безопасны и отзыву не подлежат, — говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что направили всю информацию в управление Роспотребнадзора по Владимирской области, который, по словам Ferrero, пока не направлял запросы на дополнительные действия. Также, как утверждает производитель, в России случаев заболевания сальмонеллезом, связанных с продукцией Kinder, выявлено не было.

    Роспотребнадзор 8 апреля предупредил россиян об опасном шоколаде Kinder который может попасться на полках магазинов. Ранее Ferrero начала отзыв шоколадных яиц Kinder в ряде стран Европы и на Ближнем Востоке из-за риска заражения сальмонеллезом. Отозваны были партии, которые производились на заводе в бельгийском Арлоне.

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    Комментарии (4)

    Батут Маска
    чукча - не читатель, чукча - писатель
    BaGira
    User12345, не понятен Ваш коммент. Речь о том, что фабрика изымает продукцию, которая возможно не соответствует санитарным нормам. А совершенно не о том, что мы «останемся без бельгийского шоколада». Завод Ферреро в России работает.
    User12345
    Господи, какой ужас!🤭
    Вот такой подставы я точно не ожидал🤭
    Просто нож в спину бельгийцы загнали!
    Да как же теперь жить то будем, православные, баз шоколаду бельгийскага? Да что же это такое-то делается-то а?
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