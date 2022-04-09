Ferrero отзывает с рынка в России продукты Kinder, произведённые в бельгийском Арлоне

Компания отзывает яйца Kinder Сюрприз Maxi из молочного шоколада c молочным внутренним слоем и игрушкой внутри (100 г), конфеты Kinder Sсhoko-Bons (125 и 46 г) из молочного шоколада с молочно-ореховой начинкой, а также новогодние наборы, в состав которых входит Kinder Sсhoko-Bons. В компании отметили, что оповестили всех партнеров, продукция блокируется на складах и изымается из торговых точек.



Все остальные продукты Kinder, произведённые на других фабриках Ferrero, в том числе фабрики Ferrero во Владимирской области (с. Ворша, Собинский район), безопасны и отзыву не подлежат, — говорится в сообщении.