Швеция попала в список стран, где после «Киндера» остаются сюрприз и сальмонеллы

В Швеции зафиксировали четыре случая сальмонеллёза, которые могут быть связаны с употреблением шоколада Kinder, в том числе Kinder Surprise. Об этом 5 апреля сообщают в Управлении пищевых продуктов Швеции.



В Европе счёт подхвативших инфекцию перевалил за сотню. Заболевших среди любителей сладкого выявили также в Великобритании, Ирландии, Бельгии, Франции и Германии — всего порядка 125 случаев.

Kinder производит итальянская компания Ferrero. В Европе у неё несколько фабрик, под подозрением завод в Бельгии — именно там произвели весь подозрительный шоколад.