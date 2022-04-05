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    Швеция попала в список стран, где после «Киндера» остаются сюрприз и сальмонеллы

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    В Швеции зафиксировали четыре случая сальмонеллёза, которые могут быть связаны с употреблением шоколада Kinder, в том числе Kinder Surprise. Об этом 5 апреля сообщают в Управлении пищевых продуктов Швеции.

    В Европе счёт подхвативших инфекцию перевалил за сотню. Заболевших среди любителей сладкого выявили также в Великобритании, Ирландии, Бельгии, Франции и Германии — всего порядка 125 случаев.

    Kinder производит итальянская компания Ferrero. В Европе у неё несколько фабрик, под подозрением завод в Бельгии — именно там произвели весь подозрительный шоколад.

    Ferrero уже отозвала часть продукции из магазинов Великобритании, Франции и Ирландии. Компания выясняет, были ли товары с бельгийской фабрики доставлены в большее количество стран, и если да, то в какие.

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    Комментарии (1)

    NoName1234
    Зачем нам ваш киндер геуевропейский…
    У нас есть советский Дюшес!!!
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