Швеция попала в список стран, где после «Киндера» остаются сюрприз и сальмонеллы

В Швеции зафиксировали четыре случая сальмонеллёза, которые могут быть связаны с употреблением шоколада Kinder, в том числе Kinder Surprise. Об этом 5 апреля сообщают в Управлении пищевых продуктов Швеции.
В Европе счёт подхвативших инфекцию перевалил за сотню. Заболевших среди любителей сладкого выявили также в Великобритании, Ирландии, Бельгии, Франции и Германии — всего порядка 125 случаев.
Kinder производит итальянская компания Ferrero. В Европе у неё несколько фабрик, под подозрением завод в Бельгии — именно там произвели весь подозрительный шоколад.
Ferrero уже отозвала часть продукции из магазинов Великобритании, Франции и Ирландии. Компания выясняет, были ли товары с бельгийской фабрики доставлены в большее количество стран, и если да, то в какие.