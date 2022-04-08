Роспотребнадзор предупредил россиян о «сюрпризе» в виде сальмонеллы в шоколаде Kinder

Роспотребнадзор 8 апреля предупредил россиян об опасном шоколаде Kinder который может попасться на полках магазинов. Речь идет о продукции с сальмонеллой, которую сейчас отзывают в разных странах.



Специалисты уже нашли возбудителей инфекционного заболевания в некоторых видах продукции Kinder и принимают меры для ее изъятия.



Ранее итальянская компания Ferrero начала отзыв шоколадных яиц Kinder в ряде стран Европы и на Ближнем Востоке из-за риска заражения сальмонеллезом. Отозваны были партии, которые производились на заводе в бельгийском Арлоне.

