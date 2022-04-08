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    Роспотребнадзор предупредил россиян о «сюрпризе» в виде сальмонеллы в шоколаде Kinder

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    Роспотребнадзор 8 апреля предупредил россиян об опасном шоколаде Kinder который может попасться на полках магазинов. Речь идет о продукции с сальмонеллой, которую сейчас отзывают в разных странах.

    Специалисты уже нашли возбудителей инфекционного заболевания в некоторых видах продукции Kinder и принимают меры для ее изъятия.

    Ранее итальянская компания Ferrero начала отзыв шоколадных яиц Kinder в ряде стран Европы и на Ближнем Востоке из-за риска заражения сальмонеллезом. Отозваны были партии, которые производились на заводе в бельгийском Арлоне.

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    Комментарии (4)

    kоt-obormot
    Иглы, в жОвки, еще не подкладывают, как тогда? В старые добрые времена...
    AlexC
    А о лезвиях в импортной жевательной резинке еще не предупреждали?
    Профессор Тарантога
    Вражьи "Киндеры" всё ещё на полках наших магазинов? Недоработка!
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