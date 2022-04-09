Вдове Картрайта оставили пять дней на знакомство с делом о надругательстве над телом. Стороны обменялись претензиями

Закончить чтение Марина Кохал должна до 13 апреля, сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Просьба, выяснилось в заседании, была продиктована такого рода претензиями следователя: «1 апреля неожиданно без уведомления пришел адвокат Авдеев, который еще с утра был в Барнауле», «Адвокат Лукьянов тоже пришел 1 апреля, следователь в это время была в канцелярии, а Сергей Сергеевич ей не позвонил, чтобы она пришла и незамедлительно начала знакомить его с уголовным делом».

Суд в Петербурге рассмотрел просьбу следствия о сроке, в который вдова рэпера Картрайта должна дочитать тома уже двух уголовных дел. У неё пять дней.

Защитники, в свою очередь, тоже не промолчали и, как указывает пресс-служба, сообщили суду, что следователь их игнорирует, а ее уведомления о возможности прийти и читать дело на один и тот же день противоречат друг другу.

Кохал после смерти мужа Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, почти полтора года жила в СИЗО. За это время успели попытаться привлечь ее маму, но в конце прошлого года дело прекратили, также успели отправить и вытащить ее ребёнка из детского дома. Картрайта похоронили после многочисленных экспертиз, спустя примерно 20 месяцев со дня смерти. После освобождения Марины на дело вновь обратил внимание Александр Бастрыкин. Через несколько месяцев стало известно, что помимо убийства Кохал вменяют надругательство над телом умершего.

За почти два года расследования следствие не установило, как именно Кохал убила своего супруга. Марина вину не признает. По ее версии, скончавшегося от передозировки Юшко она расчленила, чтобы впоследствии избавиться от останков и представить его как без вести пропавшего. Так Кохал собиралась позаботиться о репутации мужа.