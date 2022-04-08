Лавров: Россия предлагает включить Белоруссию в список стран — гарантов безопасности Украины

Россия предложила включить Белоруссию в состав стран — гарантов безопасности Украины. Об этом 8 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«По просьбе украинской стороны ее нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и еще целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета Безопасности [ООН] и так далее. Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов, конечно, обязательно была бы Республика Беларусь», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном (цитата по ТАСС).
По словам Лаврова, переговоры с Украиной «идут непросто», однако Москва намерена добиваться выполнения поставленных задач.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры об урегулировании на Украине должны проходить с участием Минска.
По итогам стамбульских переговоров Украина предложила объявить себя постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями «в целях реализации внеблокового безъядерного статуса». Отмечалось, что эти гарантии не распространятся на Крым и Севастополь. Это значит, что Украина не будет возвращать эти территории военным путем, но допускает такой исход «путем дипломатических переговоров». Среди таких гарантов назывались в том числе США, Великобритания, Турция и Россия. Однако 7 апреля Сергей Лавров рассказал, что в новом проекте мирного соглашения Украина отошла от предыдущих договоренностей.