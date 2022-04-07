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    Лавров: В новом варианте соглашения Украина отошла от стамбульских положений о Крыме и Севастополе

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    В новом проекте мирного соглашения Украина отошла от предыдущих договоренностей — относительно того, что будущие гарантии ее безопасности не распространяются на Крым и Севастополь. Об этом 7 апреля заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    По его словам, в положениях, зафиксированных 29 марта в Стамбуле, был четко указан этот пункт. Однако теперь «четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля».

    «Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими президента Зеленского на продолжение боевых действий», — заявил Лавров (цитата по РБК).

    По итогам стамбульских переговоров Украина предложила объявить себя постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями «в целях реализации внеблокового безъядерного статуса». Отмечалось, что эти гарантии не распространятся на Крым и Севастополь. Это значит, что Украина не будет возвращать эти территории военным путем, но допускает такой исход «путем дипломатических переговоров».

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    Комментарии (15)

    твой батя
    просто кому-то эвропейские партнеры оружие пообещали и вселили надежду на "победу"
    274484967
    Опцион, Серёженька, иногда имеет короткий срок действия - не воспользовался вовремя, а условия поменялись...
    Klaus_Nesanta
    сначала возьмите киев, потом устраивайте переговоры
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