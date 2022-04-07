Лавров: В новом варианте соглашения Украина отошла от стамбульских положений о Крыме и Севастополе

В новом проекте мирного соглашения Украина отошла от предыдущих договоренностей — относительно того, что будущие гарантии ее безопасности не распространяются на Крым и Севастополь. Об этом 7 апреля заявил глава российского МИД Сергей Лавров.



По его словам, в положениях, зафиксированных 29 марта в Стамбуле, был четко указан этот пункт. Однако теперь «четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля».



«Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими президента Зеленского на продолжение боевых действий», — заявил Лавров (цитата по РБК).

