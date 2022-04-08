Арбитраж Международной федерации санного спорта назвал необоснованным отстранение российских спортсменов

«Арбитражный суд FIL ясно и недвусмысленно постановил, что решение исполкома Международной федерации было продиктовано исключительно политическими мотивами и не имело правовых оснований для принятия. Кроме того, арбитраж указал, что исполком FIL вышел за пределы своей компетенции, применяя указанные санкции в отношении Федерации санного спорта России и российских спортсменов, которые не совершали никаких дисциплинарных и иных нарушений», — заявили в ОКР.

Необоснованным назвал Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) решение об отстранении саночников сборной России. Об этом 8 апреля сообщили на официальном сайте Олимпийского комитета РФ (ОКР).

Это означает, что российских саночников могут вновь допустить до участия в международных соревнованиях. Однако, как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на президента Федерации санного спорта России (ФССР) Наталию Гарт, FIL вновь собирается ввести санкции.

«Мы подавали апелляцию в Арбитражный суд Международной федерации на решение об отстранении наших спортсменов, функционеров. Вчера этот арбитражный суд удовлетворил нашу апелляцию. Но сегодня состоится экстраординарный конгресс Международной федерации, который рассмотрит исключение ФССР из FIL и мое исключение из исполкома FIL. Если эти решения будут приняты, мы будем дальше отстаивать наши права в судах, в том числе и в CAS», — заявила Наталия Гарт.



Ранее стало известно, что в Спортивном арбитражном суде зарегистрировано десять исков от российских спортивных организаций на решения об отстранении отечественных атлетов.

