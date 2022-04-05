Десять российских спортивных организаций подали апелляции в CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) на текущий момент зарегистрировал 10 апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении спортсменов из РФ. Об этом 5 апреля сообщает официальный сайт CAS.



Жалобы подали Российский футбольный союз (РФС), Олимпийский комитет России (ОКР), Союз биатлонистов России (СБР), Федерация гребли России (ФГР), Федерация регби России (ФРР), Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР).



Кроме того, иски к Международному союзу конькобежцев (ISU) подали Союз конькобежцев России (ФКСР), Федерация фигурного катания России (ФФКР), шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

