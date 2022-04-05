Почему глупо верить в лозунг, что спорт вне политики

Фото: Jae C. Hong AP/TASS Поделиться Поделиться





«Я очень расстроился за наших молодых парней. Всегда спорт был вне политики, а тут так неожиданно она влезла», — сказал хоккеист Илья Ковальчук об отстранении российской команды от участия в молодежном чемпионате мира-2022.

«Первая мысль была о том, что мы не должны были этого касаться. Нам все время говорили о том, что спорт вне политики, а сейчас происходит совершенно обратная ситуация», — заявила биатлонистка Кристина Резцова после того, как россиянам запретили выступать на международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов.



«Вот такой вот спорт вне политики», — сказал Владимир Путин, комментируя отстранение сборной России от Паралимпиады.

Все это, конечно же, не имеет ничего общего с реальной картиной. Более того, современное олимпийское движение зародилось как раз благодаря политике.

В 1871 году Франция проиграла во франко-прусской войне — одно из самых сокрушительных поражений в истории французского государства. Объединенные германские войска захватили Париж, император Наполеон III попал в плен, и французам пришлось подписать унизительный мирный договор. Это была национальная катастрофа. Барон Пьер де Кубертен был убежден, что одной из причин поражения стало слабое физическое состояние французских солдат. Одновременно появилась идея о возрождении древних Олимпийских игр и соревновании национальных команд. Под этим предлогом де Кубертену удалось добиться финансирования своих идей, которые нашли отклики и в других европейских государствах. Не с первого раза, но Франции удалось добиться реванша. На вторых летних Олимпийских играх в 1900 году французы выиграли медальный зачет с 102 медалями — в десять раз больше, чем у Германии. Это был национальный праздник, которого французы ждали почти 30 лет.



В дальнейшем де Кубертен только еще сильнее политизировал Олимпийские игры. При своей жизни он лично блокировал все попытки СССР стать частью международного спортивного движения, не допуская советские команды к участию в олимпийском движении. В то же время он открыто поддерживал Адольфа Гитлера и помог организовать Олимпиаду в Берлине. Несмотря на это, даже после смерти де Кубертена в 1937 году еще на протяжении 14 лет Советский Союз оставался в спортивной изоляции, пока в 1951-м не был принят в Международный олимпийский комитет.

Международная федерация футбола действовала в той же манере, запрещая всему миру играть в футбол со сборной СССР. Из-за этого сборной Турции в 1930-е годы приходилось играть с советской командой под вывесками «сборная клубов Турции» или «сборная Стамбула», чтобы избежать санкций ФИФА.

В конце 70-х годов из-за ввода советских войск на территорию Афганистана отношения между западом и СССР в очередной раз охладели. Как результат — в 1980-м году США и еще 64 страны бойкотировали московскую Олимпиаду-80, а американские компании разорвали уже подписанные контракты на миллионы долларов. Спустя четыре года СССР и страны Варшавского договора ответили бойкотом Игр-84 в Лос-Анджелесе.



Подобные ситуации происходили не только в отношении советского спорта. Из-за расовой дискриминации на 30 лет практически полностью была отлучена от мирового спорта Южно-Африканская Республика (ЮАР). В 1964 году под давлением СССР сборную ЮАР не допустили до участия в Олимпийских играх в Токио. Перед Олимпиадой в Мехико в 1968 году Международный олимпийский комитет пытался вернуть ЮАР на Игры, но СССР и почти все африканские страны пригрозили бойкотом. У МОК не осталось выбора. ЮАР снова не допустили до Олимпиады, а в 1970-м исключили из МОК. Санкции действовали вплоть до 1992 года. Что характерно, в период отстранения в стране проводились альтернативные «Южноафриканские игры».

Из-за политических игр долгое время страдали и израильские спортсмены, чья страна с самого основания воевала почти со всеми своими соседями. В 1962 году Израиль не допустили до Азиатских игр в Индонезии. Это привело к крупному скандалу, проведению альтернативных игр и едва не развалило МОК. В 1967 году дипломатические отношения с Израилем разорвал Советский Союз. Это неизменно приводило к разным неприятным ситуациям на международных соревнованиях.



Особенно сложная обстановка была в футболе, где на стадии квалификации ЧМ-1958 Турция, Индонезия, Египет и Судан добровольно пошли на технические поражения в матчах с Израилем, лишь бы не играть с ним. В похожей ситуации в 1967-м футбольный клуб «Маккаби» из Тель-Авива вышел в финал Кубка азиатских чемпионов, не сыграв ни единого матча. В 1972-м турнир вообще отменили, так как все участники отозвали свои заявки. Отчасти ситуацию спас перевод Израиля в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Но самые беспощадные санкции в области спорта до сегодняшнего дня были наложены на Югославию в 1990-е годы. Югославские федерации и спортсмены были исключены практически из всех федераций, хотя на тот момент это была одна из ведущих спортивных держав на континенте. За свою историю югославы выиграли 110 олимпийских наград, 885 медалей на европейских соревнованиях и 1171 медаль на мировых первенствах. В 1991 году белградская «Црвена Звезда» стала обладателем Кубка чемпионов (предшественник современной Лиги чемпионов). Но это все не помешало политикам просто выбросить целую страну из мирового спорта.



Так что нет, не стоит строить иллюзий на этот счет. Спорт это и есть политика.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

