Путин принес букет красных роз на прощание с Жириновским

Владимир Путин простился с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
Как передает 8 апреля РИА Новости, президент принес к гробу лидера ЛДПР букет красных роз. Прощание проходит с участием гвардейцев президентского полка.
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Владимир Путин простился с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
Как передает 8 апреля РИА Новости, президент принес к гробу лидера ЛДПР букет красных роз. Прощание проходит с участием гвардейцев президентского полка.
Ранним утром в храме Христа Спасителя чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14:00. С самого утра москвичи выстраивались в очереди на прощание с политиком, «Фонтанка» следит за церемонией в онлайн-трансляции.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Подробнее о том, каким его запомнит Россия, читайте на «Фонтанке».
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