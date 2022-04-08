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    Путин принес букет красных роз на прощание с Жириновским

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    Владимир Путин простился с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

    Как передает 8 апреля РИА Новости, президент принес к гробу лидера ЛДПР букет красных роз. Прощание проходит с участием гвардейцев президентского полка.

    RIA_Kremlinpool

    Ранним утром в храме Христа Спасителя чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14:00. С самого утра москвичи выстраивались в очереди на прощание с политиком, «Фонтанка» следит за церемонией в онлайн-трансляции.

    Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Подробнее о том, каким его запомнит Россия, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (18)

    allyouneedislove
    сколько снайперов было на прощании? =)
    ну на Пискарёвке в этом году, и в Лужниках, снайперы были =)
    nawuha
    У великого садовника есть всё, чтобы вырастить красные розы.
    Наталия П
    Царствие небесное..
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