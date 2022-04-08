В Москве отпевают Владимира Жириновского: онлайн-репортаж

В Москве проходит прощание с лидером ЛДПР, известным российским политиком Владимиром Жириновским. Он скончался в эту среду после двух месяцев пребывания в больнице. MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию.
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Перед Домом союзов выстроилась огромная очередь из желающих попрощаться с Владимиром Жириновским.
— На Большой Дмитровке выстроились очередь к рамкам. Кажется, люди ожидают, что их могут пропустить непосредственно к Дому союзов на прощание, — передает корреспондент MSK1.RU Юрий Гандрабура.
Юрий Гандрабура / MSK1.RU
У библиотеки имени Ленина сейчас так.
Людмила Соколова-Сербская — бывшая одногруппница Владимира Вольфовича. Рассказывает, каким политик был в молодости и как они проводили вечера за шампанским после экзаменов.
Лидия Соколова-Сербская — о годах учебы с лидером ЛПДР
Юрий Гандрабура / MSK1.RU
— С Камергерского переулка в сторону Кузнецкого моста Большая Дмитровка перекрыта. Журналисты и пришедшие люди с цветами стоят в ожидании. Подойти к Дому союзов невозможно с любой стороны, — передает корреспондент MSK1.RU Юрий Гандрабура.
Полиция сворачивается у храма Христа Спасителя. Вход в главный храм страны открыт.
Проезд похоронного кортежа Владимира Жириновского по улицам Москвы. Простые автомобилисты не очень рады перекрытию дорог. Сигналят.
Юрий Гандрабура / MSK1.RU
Катафалк уехал к Дому союзов. За ним — череда скорых и представительских автомобилей.
У Государственной думы всё перекрыто, пройти в сторону Дома союзов от станции метро «Охотный Ряд» невозможно.
Иван Кулебякин — он называет себя лесным колдуном — тоже тут. Говорит, что был знаком с Жириновским.
Ведем прямое включение от храма Христа Спасителя.
Михаил Дегтярев вместе с остальными участниками процессии ожидают у похоронного кортежа.
Внутри храма Христа Спасителя основная церемония завершена.
Отпевание завершилось. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев тоже здесь. Он возложил цветы к гробу лидера ЛДПР.
Люди у храма смотрят прямую трансляцию. Обсуждают, в закрытом или открытом гробу будут хоронить Владимира Жириновского.
— Люди пытаются увидеть как можно больше, поэтому сразу пришли со складными табуретками. Другие залезли на мусорки. На стульчике стоят наши коллеги-журналисты, — передает корреспондент MSK1.RU Дмитрий Толстошеев.
— Снаружи перед храмом всё спокойно. На дороге несколько полицейских машин. С одной стороны храма около 50–70 человек стоит, — передает корреспондент MSK1.RU Александр Рыльский. — С другой люди идут возлагать цветы. Правда, неясно, куда именно.
Александр Рыльский / MSK1.RU
Катафалк от Aurus подъехал чуть ближе.
— Полицейские у забора сообщают гражданам, что отпевание скоро закончится и тело Жириновского повезут к Дому союзов, — сообщает корреспондент MSK1.RU Александр Рыльский.
У полицейского ограждения у храма всё еще стоят люди.
У храма Христа Спасителя стоит катафалк «Aurus-Лафет». Траурный универсал — шестая модель в семействе российских представительских моделей Aurus. И Bentley рядом.
Отечественный катафалк впервые показали осенью 2021 года, на нем везли тело главы МЧС Евгения Зиничева, трагически погибшего во время командировки в Красноярском крае.
Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко в разговоре с корреспондентом MSK1.RU рассказал, что организацией погребения на Новодевичьем кладбище занималось Министерство обороны РФ.
Свободный доступ к могиле Владимира Жириновского будет после того, как чиновники и первые лица уедут.
Корреспонденту MSK1.RU удалось войти в храм. Внутри еще один полицейский кордон.
Отпевание Владимира Жириновского началось. Церемонию проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На кадрах трансляции видно, что гроб лидера ЛДПР открыт.
За кордон полиции, который установили перед храмом Христа Спасителя пускают только по партбилетам ЛДПР и по письмам.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Изначально в СМИ появлялась информация о том, что Владимира Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище, а не на Новодевичьем, о погребении на котором он сам просил.
Дело в том, что на Троекуровском кладбище похоронены родственники лидера ЛДПР.
На отпевание пускают только самых близких. Просто принести цветы в храм Христа Спасителя не получится.
Как и где пройдет процессия похорон Жириновского, MSK1.RU показывал на интерактивной карте.
— К самому храму не пройти. Всё огорожено. Тех, кто пытается передать цветы, отправляют в Колонный зал [Дома союзов], — передает корреспондент MSK1.RU Дмитрий Толстошеев.
Выход к храму Христа Спасителя со станции «Кропоткинская» закрыт. Пассажиров просят выйти через вестибюль в другой стороне зала.
На фасаде Дома союзов вывесили огромный портрет Жириновского. Такие же — на автобусах ЛДПР.
Ожидается, что Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Ельциным и Примаковым.