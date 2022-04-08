В Москве отпевают Владимира Жириновского: онлайн-репортаж

Изначально в СМИ появлялась информация о том, что Владимира Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище, а не на Новодевичьем, о погребении на котором он сам просил.



Дело в том, что на Троекуровском кладбище похоронены родственники лидера ЛДПР.