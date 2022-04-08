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    Booking заплатил 1,3 млрд руб. за навязывание невыгодных условий

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    Сервис аренды жилья Booking отчитался об уплате штрафа в размере 1,3 млрд рублей, сообщает 8 апреля Федеральная антимонопольная служба РФ в своём телеграм-канале.

    «Напомним, в августе 2021 года ведомство признало компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства. ФАС наложила на Booking оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. 7 апреля 2022 года компания отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей в бюджет Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

    Booking.com ограничил работу в России в начале марта, прекратив показывать объекты размещения, расположенные на территории страны. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры создать собственный аналог Booking.com.

    Впрочем, отечественные аналоги уже есть, подробный материал читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (4)

    Thunder
    Они реально заплатили? Зачем платить штраф этому скрепному государству, где вы прекратили работать? Слали бы лесом эти "штрафы"
    zimirev
    Жаль что не работают
    Russian Lives Matter
    Надо было выставить ему штраф 130 миллиардов рублей. Продешевили.
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