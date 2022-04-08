Booking заплатил 1,3 млрд руб. за навязывание невыгодных условий

Сервис аренды жилья Booking отчитался об уплате штрафа в размере 1,3 млрд рублей, сообщает 8 апреля Федеральная антимонопольная служба РФ в своём телеграм-канале.
«Напомним, в августе 2021 года ведомство признало компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства. ФАС наложила на Booking оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. 7 апреля 2022 года компания отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей в бюджет Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Booking.com ограничил работу в России в начале марта, прекратив показывать объекты размещения, расположенные на территории страны. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры создать собственный аналог Booking.com.
Впрочем, отечественные аналоги уже есть, подробный материал читайте на «Фонтанке».