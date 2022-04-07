«Попробуйте турецкая кухня в ресторане»: как работает отечественная замена Booking и Airbnb

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Западные сервисы отельеры часто ругали за высокие проценты и диктатуру своих условий. Но их неоспоримым преимуществом был широкий охват даже в небольших населенных пунктах, постоянная служба поддержки и гарантия возврата денег, программы лояльности со скидками, бесплатными завтраками и повышением категории номеров, проверенные отзывы, по которым можно было составить полное впечатление о будущем месте жительства. Визуально отечественные сервисы, с которыми ознакомилась «Фонтанка», похожи на ушедшие, но в части функционала и наполнения еще есть над чем работать.



Один из самых старых отечественных сервисов — Ostrovok.ru. По данным Similarweb, он находится в России на втором месте после Booking.com в категории «путешествия и туризм». Как говорится на сайте компании, первую бронь на сайте сделали еще в далёком 2011 году. Всего в системе заявлено более 1,7 млн вариантов размещения по всему миру.

Для сравнения, в Таллине на 1–3 мая нашлось только 65 доступных вариантов, тогда как в Booking — 318 объектов. В Хельсинки у западного сервиса 150 вариантов на указанные даты, у «Островка» — 92. В Стамбуле у российского сервиса 1 885 вариантов, а иностранного — 2 619.

Цены сопоставимы. Например, стандартный номер на двоих в Original Sokos Hotel Vaakuna Helsinki обойдется в 34 694 рубля на «Островке» и 36 900 на Booking. При этом отечественный сервис принимает российские карты.

Технологически «Островок» не хуже Booking — достаточно фильтров для выбора отеля, быстрый интерфейс. Отзывы подтягиваются с популярного сайта TripAdvisor, как и рейтинг отелей, так что ему можно доверять. Минус — мало фото, у некоторых объектов размещения нет изображений номеров вовсе, а описания как будто писал робот — «Попробуйте турецкая кухня в ресторане».



Есть проблемы и с программой лояльности — у сервиса она была, можно было копить «сны» и «мили», однако «из-за сложившейся ситуации с коронавирусом и закрытия целых стран для туристов мы вынуждены временно приостановить действие всех программ лояльности на сайте и в мобильном приложении до стабилизации ситуации», — отмечают представители сервиса.

В соцсетях у сервиса есть отзывы недовольных клиентов, которые не смогли найти свою гостиницу.

«21 марта была забронирована и оплачена гостиница. 27 гостиницы не оказалось по указанному адресу, телефон для связи с гостиницей был не верный. Ваш сервис не отвечал на звонок 50 минут (которые на секундочку не бесплатные и повторять такое у меня желания нет), — написала Ольга на странице сервиса во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.). — Дайте какой-то ответ! Ситуация в которой я вынуждена была полтора часа метаться по городу в поисках другой гостиницы была спровоцирована вашим сервисом! Я жду возврата денег. Ответьте что-то конкретное или вас нужно каждый день спамить сообщениями иначе движения не будет?»



И на проблемы с коммуникацией с объектами жалуется не она одна, судя по комментариям.

«Мне необходимо остановиться в отеле — апартаментах с питомцами. Выбираю фильтр: МОЖНО С ПИТОМЦАМИ. Что имеем: Выходят варианты БЕЗ любого указания связи с отелем до бронирования, ТОЛЬКО ПОСЛЕ брони узнаю, что МОИ питомцы не подходят», — негодует там же Марина.

На следующем месте в России среди сервисов для путешествий после «Островка», согласно Similarweb, сервис Tvil — участник «Сколково». Он существует уже 13 лет и в основном рассчитан на внутренний рынок. Заявлено более 200 тысяч предложений жилья по всей России, а также в Абхазии и Грузии.

Заграничные возможности пока оставляют желать лучшего — в Тбилиси на 1–3 мая нашлось всего 9 доступных вариантов жилья, на «Островке» — 262, а на Booking — 1 463. Зато в Петербурге, который, если верить сервису, находится где-то в Ленинградской области, поиск выдал 1 039 доступных из 3 159 вариантов. На «Островке» — 1 408 из 8 251.

Из особенностей сервиса можно отметить, что при указании состава проживающих надо выбирать не только из взрослых и детей, но еще и число мужчин и женщин, как будто это что-то меняет. Есть программа лояльности, за бронирование и отзыв обещают вернуть 30% на следующую поездку.



Также в списке самых популярных сервисов для бронирования есть отечественный аналог Airbnb — «Суточно.ру». Он существует уже 10 лет и предлагает ровно вдвое меньше, чем прошлый сервис — 100 тысяч вариантов по России и зарубежью. Среди заявленных стран есть Финляндия (17 вариантов), Эстония (18 вариантов), Турция (65 вариантов), Франция (10 вариантов), США (9 вариантов) и другие.

Если говорить про российские возможности сервиса, то в Петербурге он нашёл 3 902 варианта жилья, примерно вдвое меньше, чем «Островок», однако это в основном квартиры и апартаменты, многие из которых на других сервисах не отображаются. Для бронирования предлагается внести предоплату, а остальное — уже при заселении. Минус сервиса — минимум оставленных отзывов о жилье, так что составить впечатление о том, что арендуешь, проблематично.

Неудобством будет и отсутствие сортировки по ценам, искать предлагается вразброс. Календарь с доступными датами для бронирования, как в Booking, был бы удобнее. Кроме того, в каждый понравившийся вариант надо отправлять запросы, которые могут подтверждать и часами, и не факт, что жилье окажется свободным и владельцы согласятся его сдать. А мобильная версия сайта подгружается не слишком быстро.



Зато есть бонусная программа, можно получать «Суточные» на свой бонусный счёт и оплачивать ими до 10% от общей стоимости проживания по следующим бронированиям.

В комментариях в соцсетях пользователи жалуются на односторонние отмены броней владельцами жилья, что нарушает долгосрочные планы. Таким предлагают бонусы и помощь в поиске альтернативы.

Вариантов сайтов поменьше масса. Есть «Яндекс.Путешествия» — для заграничных объектов это скорее агрегатор, потому как забронировать найденные предложения в Хельсинки «Фонтанке» предлагалось, например, через «Островок». А в Петербурге и других российских городах удалось найти объекты и с прямым бронированием через «Яндекс». Компенсирует отсутствие широты собственная программа кэшбэка — баллы «Яндекс.Плюса» и достаточно подробные отзывы клиентов с «Яндекс.Карт».

Есть «Тревел.РЖД», база у железнодорожников небольшая, а возможности посмотреть объекты на карте нет совсем. Зато ползунок фильтра позволяет выбирать стоимость номера до 700 тысяч рублей в сутки.



Появилась возможность бронировать и жилье на «Авито». В базе более 100 тысяч объявлений: комнаты, квартиры и дома. Можно не просто искать посуточно, но и бронировать жилье прямо через площадку по предоплате, как правило, по цене одной ночи. Минус — отзывы в основном о владельцах жилья, а не о самих объектах, в том числе о том, как они продавали старые джинсы или детскую коляску в прошлом через сервис объявлений. Едва ли это поможет выбрать квартиру в отпуске.

Резюмируя, надо оговориться, что число доступных вариантов в системах растёт день ото дня: отельеры и владельцы съёмных квартир регистрируют новые объекты. Почти на каждом перечисленном сайте висят предложения зарегистрировать свой объект. Тот, кто быстрее максимально заполнит базу, вероятно, и сможет занять место Booking и Airbnb в России.

Илья Казаков, «Фонтанка»

