Песков заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не будет «экзистенциальной угрозой» для России

Москва не рассматривает возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО как экзистенциальную угрозу. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу Sky News.



«Что вы имеете в виду? Дальнейшее расширение НАТО? Нет, я не думаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости).



При этом, по мнению Пескова, экзистенциальной угрозой для России не являются и введенные против нее экономические санкции. «Нет, мы живем под санкциями уже пару десятилетий, и мы уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад…», — добавил он.

