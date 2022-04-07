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    Песков заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не будет «экзистенциальной угрозой» для России

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    Москва не рассматривает возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО как экзистенциальную угрозу. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу Sky News.

    «Что вы имеете в виду? Дальнейшее расширение НАТО? Нет, я не думаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости).

    При этом, по мнению Пескова, экзистенциальной угрозой для России не являются и введенные против нее экономические санкции. «Нет, мы живем под санкциями уже пару десятилетий, и мы уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад…», — добавил он.

    Ранее финская газета Iltalehti сообщила, что Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО. По данным издания, этот вопрос может быть решен еще до 1 мая. Генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что Суоми сможет быстро получить членство, если подаст заявку.

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    Комментарии (27)

    Спикуль
    Чёта до 2008го про "угроза" и "кругом враги" совсем тихо было... Или враги проснулись 15 лет спамши,потянулись,поразмяться решили,или тута хотелки переклинило...
    муматор
    140 км до СПБ от границы, это ведь так много!
    W Bons
    даже коммунистам во главе со стариком Сталиным не удалось того , что удалось Чубайсу и Ко
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