Песков заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не будет «экзистенциальной угрозой» для России

Москва не рассматривает возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО как экзистенциальную угрозу. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу Sky News.
«Что вы имеете в виду? Дальнейшее расширение НАТО? Нет, я не думаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости).
При этом, по мнению Пескова, экзистенциальной угрозой для России не являются и введенные против нее экономические санкции. «Нет, мы живем под санкциями уже пару десятилетий, и мы уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад…», — добавил он.
Ранее финская газета Iltalehti сообщила, что Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО. По данным издания, этот вопрос может быть решен еще до 1 мая. Генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что Суоми сможет быстро получить членство, если подаст заявку.