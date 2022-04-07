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    В Петербурге учительницу оштрафовали на 30 тыс. рублей за пацифистские слова на дамской сумке

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    Куйбышевский районный суд в Петербурге оштрафовал учительницу английского языка Екатерину Васильеву на 30 тысяч рублей. 26 марта она была задержана в центре города из-за приклеенной поверх сумки ленты бумажного скотча с написанным от руки пацифистским лозунгом.

    Суд определил учительнице минимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ. После заседания женщине вернули сумку, изъятую ранее как вещественное доказательство.

    Екатерина Васильева сообщила «Фонтанке», что намерена опротестовать решение об административном штрафе в городском суде.

    Ранее Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал материал об административном правонарушении по статье 20.3.3 в отношении бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, но после вернул его в полицию. 14 марта она вбежала с пацифистским плакатом в студию во время трансляции в прямом эфире девятичасового выпуска программы «Время».

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