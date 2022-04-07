В Петербурге учительницу оштрафовали на 30 тыс. рублей за пацифистские слова на дамской сумке

Куйбышевский районный суд в Петербурге оштрафовал учительницу английского языка Екатерину Васильеву на 30 тысяч рублей. 26 марта она была задержана в центре города из-за приклеенной поверх сумки ленты бумажного скотча с написанным от руки пацифистским лозунгом.



Суд определил учительнице минимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ. После заседания женщине вернули сумку, изъятую ранее как вещественное доказательство.



Екатерина Васильева сообщила «Фонтанке», что намерена опротестовать решение об административном штрафе в городском суде.

