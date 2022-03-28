В Петербурге учительницу задержали за пацифистскую надпись на сумке по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ

«Мы с мужем ходили на интерактивную выставку в Музей истории театрального искусства, потом зашли в банк и пошли к метро на Невском проспекте, — рассказала Екатерина Васильева «Фонтанке». — Было около 15 часов. За несколько метров от входа в метро у Михайловской улицы к нам подошли сотрудники полиции. Они сказали, что я задержана за участие в скоплении граждан для выражения своего мнения по поводу происходящих событий».

Поход в Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства в субботу, 26 марта, закончился для петербургской учительницы английского языка Екатерины Васильевой в 28-м отделе полиции. Женщину задержали и составили на нее протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом для задержания стала наклеенная на сумку лента бумажного скотча для окон, поверх которой была нанесена надпись пацифистского содержания.

По словам Екатерины Васильевой, проходя мимо Гостиного двора, она не заметила никакого необычного скопления людей или публичных акций. В отделе полиции в отношении Екатерины Васильевой составили протокол об административном правонарушении. «Сумку поставили на стол, сфотографировали, при этом попросили повернуть ее так, чтобы проходящие мимо стола не видели надпись, — сказала женщина. — Потом сумку изъяли в присутствии понятых, вещи перед этим из нее разрешили забрать».

Теперь петербурженка ожидает повестки в Куйбышевский районный суд. Ей грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

«В отделе никто меня не обижал, все было спокойно и вежливо, — говорит Екатерина Васильева. — Вину я не признаю и, в случае решения суда об административном наказании, собираюсь его обжаловать. Я считаю, что сам по себе лозунг, нанесенный на мою сумку, не является чем-то незаконным».

«Екатерине Васильевой вменяют новую статью о дискредитации российских войск, — говорит адвокат Сергей Подольский, который представляет интересы петербурженки в суде. — Интерпретировать эту статью можно довольно широко. Такие дела либо возвращают обратно в полицию, либо привлекают гражданина к ответственности. Мне неизвестно прецедента, чтобы по этой статье дело прекращали за отсутствием состава правонарушения. Если прекращения дела не удастся добиться, мы будем оспаривать решение суда».