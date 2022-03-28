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Суд вернул в полицию протокол на Овсянникову за плакат в эфире Первого канала

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Останкинский районный суд Москвы вернул в полицию протокол на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову по статье о дискредитации российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом говорится в карточке дела на официальном портале московских судов.

Как написал в своем телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин 28 марта, суд возвратил в полицию дело уже после назначения судебного заседания на 14 апреля.

Напомним, что редактор Первого канала Марина Овсянникова появилась в новостной передаче с плакатом пацифистского содержания вечером 14 марта, после чего ее сразу же задержали. На следующий день Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик-обращение в социальных сетях по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). За сам плакат экс-редактора собирались судить по статье о дискредитации российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Уже после выхода в эфир с плакатом Овсянникова уволилась с Первого канала по собственному желанию.

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Комментарии (14)

Semen Semenych
А как это ей удалось по собственному желанию уволиться??? То есть руководство какнала не возражало против её дальнейшей работы???
allyouneedislove
ну хоть не людоедство в прямом эфире было, и на том спасибо... =)
267188598
Попробовала бы такое выкинуть в сша - сразу бы руки скрутили и в тюрьму на 25 лет.
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