Суд вернул в полицию протокол на Овсянникову за плакат в эфире Первого канала

Останкинский районный суд Москвы вернул в полицию протокол на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову по статье о дискредитации российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом говорится в карточке дела на официальном портале московских судов.



Как написал в своем телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин 28 марта, суд возвратил в полицию дело уже после назначения судебного заседания на 14 апреля.



Напомним, что редактор Первого канала Марина Овсянникова появилась в новостной передаче с плакатом пацифистского содержания вечером 14 марта, после чего ее сразу же задержали. На следующий день Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик-обращение в социальных сетях по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). За сам плакат экс-редактора собирались судить по статье о дискредитации российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

