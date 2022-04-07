    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    4 м/с, ю-в

    742мм

    100%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Глава Минздрава рассказал, почему врачи не смогли спасти Жириновского

    Печать

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, почему врачам не удалось спасти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По словам главы Минздрава, причина — в тяжести заболевания Жириновского и особенностях его течения.

    «На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов», — цитирует Мурашко 7 апреля РИА Новости.

    Напомним, что бессменный глава партии ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находился в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, затем боролся с последствиями заболевания, а 6 апреля стало известно о его смерти. Вечером в среду в петербургском региональном отделении ЛДПР прошло памятное мероприятие, посвященное политику.

    Позднее стало известно, что Жириновского похоронят в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище Москвы. Прощание с политиком пройдет в этот же день в Колонном зале Дома Союзов.

    Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний