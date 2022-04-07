Глава Минздрава рассказал, почему врачи не смогли спасти Жириновского

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, почему врачам не удалось спасти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По словам главы Минздрава, причина — в тяжести заболевания Жириновского и особенностях его течения.

«На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов», — цитирует Мурашко 7 апреля РИА Новости.



Напомним, что бессменный глава партии ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находился в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, затем боролся с последствиями заболевания, а 6 апреля стало известно о его смерти. Вечером в среду в петербургском региональном отделении ЛДПР прошло памятное мероприятие, посвященное политику.

