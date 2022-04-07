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    Михаил Барщевский предупредил о риске «колоссального» роста коррупции в РФ на фоне санкций

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    В условиях введения Западом жестких санкций Россию может ожидать резкое повышение уровня коррупции. Об этом в рамках Ясинской конференции НИУ ВШЭ с участием представителей бизнеса и научного сообщества заявил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

    «С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — цитирует Барщевского 7 апреля РБК.

    При этом, по мнению полпреда правительства в судах, усиление контроля и ужесточение наказания не являются панацеей от таких правонарушений. «Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», — констатировал Барщевский.

    Он отметил, что действенным методом по борьбе с коррупцией может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества.

    Напомним, ранее жестко пресекать коррупцию при использовании бюджетных средств потребовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Тем временем в Госдуме хотят запретить публиковать декларации о доходах чиновников, попавших под санкции.

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    Комментарии (12)

    муматор
    куда уж больше-то.
    AndrewBarsik
    Без 100%-ной замены и люстрации всех государственных служащих преодоление коррупции невозможно. Никого из них давно уже не посещает мысль о том, что они должны служить налогоплательщикам, которые их содержат, а вовсе не своим начальникам. Скажите это любому госслужащему и увидите широко открытые от удивления глаза. Им никто и никогда этого не говорил. Наоборот, первое чему учат любого принятого на госслужбу - "Не прогибаться под народ!". Страна поражена раковой опухолью, которую некоторые ошибочно называют "государством".
    X-кот
    сказал что дважды-два четыре. И что? кто-то сомневался? Даже зрители скрепТВ презрительно ухмыльнулись на такую "новость"
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