Михаил Барщевский предупредил о риске «колоссального» роста коррупции в РФ на фоне санкций

В условиях введения Западом жестких санкций Россию может ожидать резкое повышение уровня коррупции. Об этом в рамках Ясинской конференции НИУ ВШЭ с участием представителей бизнеса и научного сообщества заявил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.



«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — цитирует Барщевского 7 апреля РБК.



При этом, по мнению полпреда правительства в судах, усиление контроля и ужесточение наказания не являются панацеей от таких правонарушений. «Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», — констатировал Барщевский.



Он отметил, что действенным методом по борьбе с коррупцией может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества.

