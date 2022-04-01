Беглов потребовал жёстко пресекать любые попытки незаконного использования бюджетных средств

Власти Петербурга должны жёстко пресекать любые попытки незаконного использования бюджетных средств, заявил губернатор Александр Беглов в ходе заседания координационной комиссии по противодействию коррупции в Смольном.
«В условиях внешнего воздействия на нашу экономику необходимо оптимизировать расходы и обеспечить защиту финансовых интересов города и горожан. Задача финансового контроля — не допускать неэффективных бюджетных трат, выявлять системные ошибки и предупреждать возможные нарушения, в том числе коррупционного характера», — цитирует Беглова 1 апреля пресс-служба администрации Петербурга.
В связи с этим были рассмотрены предложения по переводу в электронный вид бюджетного процесса муниципальных образований и возможности внешнего дистанционного контроля за финансовой деятельностью органов местного самоуправления.