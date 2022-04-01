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    Беглов потребовал жёстко пресекать любые попытки незаконного использования бюджетных средств

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    Власти Петербурга должны жёстко пресекать любые попытки незаконного использования бюджетных средств, заявил губернатор Александр Беглов в ходе заседания координационной комиссии по противодействию коррупции в Смольном.

    «В условиях внешнего воздействия на нашу экономику необходимо оптимизировать расходы и обеспечить защиту финансовых интересов города и горожан. Задача финансового контроля — не допускать неэффективных бюджетных трат, выявлять системные ошибки и предупреждать возможные нарушения, в том числе коррупционного характера», — цитирует Беглова 1 апреля пресс-служба администрации Петербурга.

    В связи с этим были рассмотрены предложения по переводу в электронный вид бюджетного процесса муниципальных образований и возможности внешнего дистанционного контроля за финансовой деятельностью органов местного самоуправления.

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    Комментарии (17)

    274569663
    Ууух какой грозный ))))
    Danik
    Потребовал от кого?
    Он же губер!
    Он этими деньгами распоряжается.
    Они, как на другой планете, живут, а сюда прилетают отдать распоряжения и дать поручения! И скорее домой!
    Mustamyaki
    На себя решил выйти?
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