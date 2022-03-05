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В Госдуме хотят запретить публиковать декларации о доходах чиновников, попавших под санкции

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В России могут прекратить открыто публиковать декларации о доходах попавших под санкции госслужащих и их семей. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник.

«Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью предотвратить возможность использования сведений, публично раскрываемых государственными и муниципальными органами, государственными корпорациями и иными организациями, осуществляющими публичные функции, в рамках законодательства о противодействии коррупции, недружественными государствами для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей», — цитирует 5 марта пояснительную записку к документу «Интерфакс».

Поправки предлагается внести в законы «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В феврале Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР. Также под различные санкции Запада попали многие федеральные чиновники, включая президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Комментарии (34)

Дядя Бо
Меньше знаешь - крепче спишь (народная мудрость).
266033940
Крысы засуетились.
TU104
Обнаглели совсем !
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