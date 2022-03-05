В Госдуме хотят запретить публиковать декларации о доходах чиновников, попавших под санкции

В России могут прекратить открыто публиковать декларации о доходах попавших под санкции госслужащих и их семей. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник.

«Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью предотвратить возможность использования сведений, публично раскрываемых государственными и муниципальными органами, государственными корпорациями и иными организациями, осуществляющими публичные функции, в рамках законодательства о противодействии коррупции, недружественными государствами для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей», — цитирует 5 марта пояснительную записку к документу «Интерфакс».

