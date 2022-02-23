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В ответ на признание ДНР и ЛНР Евросоюз ввел санкции против депутатов Госдумы. Тех, кто не голосовал, не наказали

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«Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР», — сообщает 23 февраля ТАСС.

Среди попавших в список петербургские депутаты — коммунист Сергей Пантелеев, справедливоросс Олег Нилов, а также 8 единороссов: Виталий Милонов, Сергей Боярский, Вячеслав Макаров, Николай Цед, Сергей Соловьев, Александр Тетердинко, Юрий Петров и Михаил Романов.

Все их активы в союзе замораживаются. Въезд в ЕС для них теперь закрыт. Также под ограничения попали 27 физических и юридических лиц.

Также за признание ЛНР и ДНР в минувший вторник голосовали внефракционный депутат Оксана Дмитриева и Ксения Горячева из «Новых людей». Однако существует вероятность, что они в санкционный список не попали.

Евросоюз также ввел запрет для европейского бизнеса на экономические операции с республиками Донбасса. Санкции введены и в отношении госдолга России.

О том, что ЕС введет санкции против депутатов, во вторник, 22 февраля, уже сообщал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. Теперь об этом объявлено официально.

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Комментарии (74)

Vodjatel
Жирик- старый , хитрый юрист
154325772
обратите внимание, на тех 50 чел, которые "вдруг" заболели перед голосованием, они уже знали что им может прилететь. все норм было посчитано
nuga
Не тронули своих,тех,кто был в Совбезе и оглашал на камеру признание.Мишустин,Медведев- швабовцы . Отвели внимание . Маневр рассчитан.Решили депутатов обложить для вида,кроме двух больных. Разыграно,как по нотам.Вот когда санкции наложат на Мишустина , Медведева,Беглова,тогда другое дело .
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