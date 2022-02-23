The Guardian и WSJ: Санкции Евросоюза могут коснуться Шойгу, Захаровой, Симоньян, Соловьева и Пригожина

Иностранные СМИ со ссылкой на свои источники рассказали о готовящихся в Евросоюзе санкционных списках после признания ДНР и ЛНР.



«Министр обороны России Сергей Шойгу, главнокомандующие ВВС и Черноморского флота, ведущие государственные «пропагандисты» и 351 депутат Госдумы станут объектами санкций ЕС», — сообщает 23 февраля The Guardian.



Собеседник газеты рассказал, что ограничения могут коснуться также официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и бизнесмена Евгения Пригожина.

