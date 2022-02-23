The Guardian и WSJ: Санкции Евросоюза могут коснуться Шойгу, Захаровой, Симоньян, Соловьева и Пригожина

Иностранные СМИ со ссылкой на свои источники рассказали о готовящихся в Евросоюзе санкционных списках после признания ДНР и ЛНР.
«Министр обороны России Сергей Шойгу, главнокомандующие ВВС и Черноморского флота, ведущие государственные «пропагандисты» и 351 депутат Госдумы станут объектами санкций ЕС», — сообщает 23 февраля The Guardian.
Собеседник газеты рассказал, что ограничения могут коснуться также официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и бизнесмена Евгения Пригожина.
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники подтверждает, что санкции могут быть введены в отношении министра обороны Сергея Шойгу и «Агентства интернет-исследований», которое в США обвиняли во вмешательстве в выборы. Накануне свои санкции ввела Великобритания — они коснулись пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.