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The Guardian и WSJ: Санкции Евросоюза могут коснуться Шойгу, Захаровой, Симоньян, Соловьева и Пригожина

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Иностранные СМИ со ссылкой на свои источники рассказали о готовящихся в Евросоюзе санкционных списках после признания ДНР и ЛНР.

«Министр обороны России Сергей Шойгу, главнокомандующие ВВС и Черноморского флота, ведущие государственные «пропагандисты» и 351 депутат Госдумы станут объектами санкций ЕС», — сообщает 23 февраля The Guardian.

Собеседник газеты рассказал, что ограничения могут коснуться также официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и бизнесмена Евгения Пригожина.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники подтверждает, что санкции могут быть введены в отношении министра обороны Сергея Шойгу и «Агентства интернет-исследований», которое в США обвиняли во вмешательстве в выборы. Накануне свои санкции ввела Великобритания — они коснулись пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

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Комментарии (40)

Денеб
"The Guardian и WSJ: Санкции Евросоюза могут коснуться Шойгу, Захаровой, Симоньян, Соловьева и Пригожина" ...... Надеемся на то и уповаем!
Гангрена
помёт уже запел, что его притесняют из за того, что оно еврей..
PochKolp
Особенно за Соловьева рад. Пускай здесь бухает. А из Испании и выдать могут.
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