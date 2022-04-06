Беглов высказался о введённых в отношении него санкциях

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 6 апреля прокомментировал введение властями США новых санкций в отношении российских чиновников.



«Персональные санкции, введённые против меня США, Великобританией и Канадой, ещё раз подтверждают, что Губернатор Петербурга всегда поддерживал и будет поддерживать все решения Президента страны Владимира Владимировича Путина и стоять на страже интересов России и жителей Петербурга», — отмечается в телеграм-канале Беглова.



6 апреля минфин США ввёл новые персональные санкции против целого ряда российских государственных деятелей. В список попали губернатор Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, полпреды президента в СЗФО и СКФО Александр Гуцан и Юрий Чайка, премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, министр юстиции Константин Чуйченко и некоторые другие чиновники.

