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    Беглов высказался о введённых в отношении него санкциях

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    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 6 апреля прокомментировал введение властями США новых санкций в отношении российских чиновников.

    «Персональные санкции, введённые против меня США, Великобританией и Канадой, ещё раз подтверждают, что Губернатор Петербурга всегда поддерживал и будет поддерживать все решения Президента страны Владимира Владимировича Путина и стоять на страже интересов России и жителей Петербурга», — отмечается в телеграм-канале Беглова.

    6 апреля минфин США ввёл новые персональные санкции против целого ряда российских государственных деятелей. В список попали губернатор Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, полпреды президента в СЗФО и СКФО Александр Гуцан и Юрий Чайка, премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, министр юстиции Константин Чуйченко и некоторые другие чиновники.

    Ранее губернатора Петербурга включали в «санкционный список Навального» и в санкционный список Великобритании из-за военной спецоперации на Украине.

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    Комментарии (16)

    Evil_Dogooder
    Совести у человека нет совсем, похоже. Такого безобразного управленца наш город ещё не видел. Чего стоит только снегоуборочная кампания, которую он с треском провалил. Поручения он выполняет, и, оказывается, даже на страже интересов граждан стоит! Нет, товарищи, он вредительством занимается, иначе и не скажешь.
    rumet
    щедра земля русская на дураков...
    Поэтому напасти не кончаются, коих в России две.
    А еще вспомнился незабвенные 12 стульев...:

    "Полесов молитвенно сложил руки.

    — Ваше политическое кредо?

    — Всегда! — восторженно ответил Полесов.

    — Вы, надеюсь, кирилловец?

    — Так точно. — Полесов вытянулся в струну.

    — Россия вас не забудет! — рявкнул Остап."
    grannie
    Яркое свидетельство того, что на Западе вообще нифига не соображают, кто и что у нас из себя представляет и кто и что (не) делает. Ну, этого-то бездельника за что? - сами не смогут сказать. "По должности". Для галочки.
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